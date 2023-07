Na vojenské letiště na Krymu útočí drony, hoří i sklady munice a ropy

„Nepřítel se pokusil zaútočit na infrastrukturní zařízení v Krasnohvardijském okrese pomocí bezpilotních letounů. Ministerstvo pro mimořádné události je na místě, aby odstranilo možné následky. Všechny příslušné služby pracují,“ uvedl vedoucí ruské okupační správy Krymu Sergej Aksjonov.

Místní telegramové kanály podle Unianu také zveřejňují videa se sloupem černého dýmu a zvuky tzv. sekundární detonace - výbuchů typických pro hořící muniční sklad. Podle listu Ukrajinska pravda se objevují i zprávy o požáru ropného skladu.

It is reported about attacks at an airfield and oil depot in the #Crimean village of Oktyabrskoye near #Simferopol. pic.twitter.com/a95FrcSKdI