Ukrajinská odveta. Okupanty z Chersonu vytlačíme, slibuje Zelenskyj

„Okupanti se tam snaží vytvořit si pozice... ale co je jim to platné? Ukrajinské ozbrojené síly se krok za krokem posouvají do regionu,“ citovala ze sobotního večerního prohlášení ukrajinského prezidenta Zelenského agentura Reuters.

O postupu informoval i americký Institut pro studium války (ISW) ve své pravidelné analýze dění na bojišti. Doplnil, že informace z otevřených zdrojů ohledně ukrajinského postupu a tempa operace budou omezené a budou zaostávat za událostmi.

ISW upozornil, že poradce ukrajinské správy Chersonské oblasti Serhij Chlaň v sobotu uvedl, že ukrajinské síly v sobotu dobyly blíže neupřesněný počet osad v Chersonské oblasti, ale vyzval civilisty, aby zachovali mlčení o postupu protiofenzívy, dokud ukrajinské úřady nevydají oficiální prohlášen.

Také nejmenovaný vysoce postavený představitel amerického ministerstva obrany podle reportéra Jacka Detsche v pátek informoval o tom, že ukrajinské síly osvobodily „část Ruskem okupovaných vesnic“ v Chersonské oblasti během posledního týdne. To naznačuje, že ukrajinské síly dosáhly blíže neupřesněného postupu.

Náčelník ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov se vyjádřil, že výsledky ukrajinské protiofenzívy v Chersonské oblasti lze očekávat od srpna, poznamenal list Ukrajinska pravda k analýze ISW.

ISW připomněl, že mezi frontou a samým městem Cherson se rozkládá venkov, sestávající hlavně z malých osad. Je málo pravděpodobné, že z takových míst budou podávány zprávy o pohybech sil a střetnutích. Může proto docházet ke změnám v ovládání tohoto území, aníž by se to objevilo ve zprávách v otevřených zdrojích. Navíc ruské úřady nemají důvod, aby informovaly, že Ukrajinci dosahují územních zisků.

Chersonské oblasti, která na jihu Ukrajiny sousedí s Krymem, anektovaným Ruskem na jaře 2014, se ruské síly zmocnily hned na začátku invaze z 24. února.

Odříznout Rusy od zásobování

Se snahou získat Chersonskou oblast zpět souvisel sobotní útok na Darivskyj most přes řeku Inhulec severovýchodně od Chersonu, oznámil poradce gubernátora Serhij Chlaň.

„Je to pokračování operace, jejímž cílem je odříznutí chersonské skupiny Rusů od zásobování. Každý most je slabým místem pro logistiku a naše ozbrojené síly umně ničí systém nepřítele. Toto ještě není osvobození Chersonu, ale vážný přípravný krok tímto směrem,“ napsal na facebooku.

Představitel ruských okupačních úřadů v regionu Kirill Stremousov podle agentury TASS uvedl, že most zasáhlo sedm střel a je v něm asi sedm děr. „Ale je celý, je možné se po něm pohybovat. Na rozdíl od Antonivského mostu, tento nemá strategický význam,“ cituje TASS představitele místní Ruskem dosazené správy.

Zpravodajská společnost BBC na svém webu poznamenala, že Darivskyj most stejně jako ten druhý jmenovaný, který ukrajinské ozbrojené složky ostřelují už několik dní, je strategicky důležitým bodem, přes který může Rusko zásobovat své síly.

Ukrajina podle Reuters používá zbraně dlouhého doletu ze Západu k útokům na ruské zásobovací linie a muniční sklady ve snaze zvrátit průběh invaze a připravit protiofenzívu v Chersonské oblasti, kterou ovládají ruské okupační síly.

Ruská vojska v Donbasu na východě Ukrainy v neděli pokračovala v omezených útocích severozápadně od Slovjansku, východně od Siverska a jižně od Bachmutu. Údaje od NASA za období od 15. až 23. července ukazuje stabilně menší počet ostřelování podél celé frontové linie v Donbasu. To podle expertů ISW svědčí o tom, že americké raketomety HIMARS, dodané Ukrajincům, brání v nasazení ruského dělostřelectva.