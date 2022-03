Rusové obsadili nemocnici v Mariupolu, z pacientů jsou rukojmí, líčí personál

Gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko tvrdí, že ruští vojáci obsadili mariupolskou nemocnici a drží v ní lékaře a pacienty jako rukojmí. Informoval o tom v úterý ruskojazyčný server stanice BBC a ukrajinská agentura Interfax-Ukrajina.

Kyrylenko se odvolává na jednoho ze zaměstnanců zdravotnického zařízení. BBC poznamenala, že tuto zprávu zatím nemohla ověřit.

„Dostali jsme informaci, že ruská armáda obsadila naši největší nemocnici... a naše pacienty a lékaře využívají jako rukojmí,“ řekl podle anglického servisu britské stanice také zástupce starosty Mariupolu Serhij Orlov, podle něhož je v nemocnici kolem 400 lidí.

„Není možné z nemocnice odejít,“ citoval podle ruskojazyčné BBC slova jednoho z pracovníků zdravotnického zařízení Kyrylenko. „Intenzivně se střílí, sedíme ve sklepě. Auta do nemocnice nemohou jezdit už dva dny. Kolem hoří výškové budovy... Do naší nemocnice Rusové nahnali 400 lidí z okolních domů. Nemůžeme ven,“ řekl podle gubernátora zaměstnanec.

Podle agentury Interfax-Ukrajina gubernátor řekl, že ruská vojska nemocnici nedávno prakticky zničila, ale personál nadále ošetřoval pacienty v suterénu.

Od začátku ruské invaze přišlo o život v obléhaném Mariupolu více než 2500 obyvatel, tvrdí místní úřady. V tomto přístavním městě strategického významu žilo před válkou více než 430 000 lidí. Mnoho obyvatel se snaží přežít v podzemních krytech, uvedla BBC.

V Mariupolu, který je už déle vystaven intenzivnímu ruskému ostřelování, trpí statisíce lidí nedostatkem vody, potravin, léků, elektřiny a tepla.

Z města v úterý mohlo odjet humanitárním koridorem asi 2000 osobních aut, stejné množství na odjezd čeká. V pondělí se takto ve 160 vozech evakuovalo 300 civilistů, kteří dorazili do Záporoží.

Oblastní gubernátor Pavlo Kyrylenko poradil evakuovaným, aby kvůli osobní bezpečnosti před cestou raději odstranili ze svých mobilních telefonů fotografie a vzkazy, a také aby do Vasylivky, ležící na trase do Záporoží, dorazili nejpozději do soumraku, jinak ať raději přespí v Berďansku.