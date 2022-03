Ruská ofenzíva. Obsadili několik měst i blázinec, sestřelili čtyři stíhačky

Ruská armáda podle tvrzení ministerstva obrany dobyla několik ukrajinských měst. Nedaleko města Žitomir pak Rusové údajně sestřelili čtyři stíhačky Suchoj Su-27. Od začátku války na konci února tak podle agentury TASS ruské síly zničily 69 letadel, které se nacházela na zemi, a 21 letounů ve vzduchu.

Rusko podle guvernéra Kyjevské oblasti obsadilo Rusko psychiatrickou nemocnici v osadě Borodjanka. V zařízení je asi 670 lidí. „Nevíme, jak máme tyto lidi evakuovat, jak je máme zachránit,“ řekl guvernér Oleksij Kuleba. „Dochází jim voda a léky. Jsou to lidé se speciálními potřebami, kteří potřebují neustálou péči. Mnoho z nich je už několik let upoutáno na lůžko,“ dodal guvernér.

Podle listu Ukrajinska pravda ruská vojska Borodjanku v předchozích dnech ostřelovala, zničeno bylo několik obytných budov. Na záběrech agentury Reuters z města lze kromě trosek vidět i zničená ruská armádní vozidla.

Od začátku invaze Rusko čelí kritice, že útočí na civilní cíle, což Moskva odmítá. K ochraně civilistů a civilní infrastruktury vyzývají OSN i další mezinárodní organizace. Tisíce občanů Ukrajiny se snaží před válkou utéct.

Část obyvatel zhruba šedesátitisícového města Irpiň nemá přístup k tekoucí vodě, elektřině či plynu, napsal španělský deník El País. S evakuací civilistů pomáhají i ukrajinští vojáci, z nichž část ale pokračuje dále k bojovým pozicím.

Lidem na odchodu žehná katolický kněz Tadeáš, který chce ale ve městě zůstat. V posledních hodinách bomby dopadly na vlakové nádraží a další části města. Právě bombardováním nádraží a železnice, která by byla klíčová pro odchod civilistů z města, podle ukrajinských představitelů ruské vojsko dokazuje, že jeho cílem nejsou vojáci a vojenské objekty, ale řadoví občané.

Odchod do Kyjeva však výrazně ztěžuje také to, že ukrajinská armáda vyhodila do povětří klíčový most na silnici do ukrajinské metropole, aby zpomalila postup ruských vojsk. U trosek mostu se přesto shromažďují stovky až tisíce lidí, kteří chtějí uprchnout z oblasti. Pomáhají jim v tom členové armády a domobrany.

„Nemám kontakt se svou rodinou, nemám telefon a internet nefunguje,“ řekl reportérovi deníku El País muž, který říká, že jeho úkolem je bránit město.

Ruská armáda měla vyhlásit klid zbraní u dvou ukrajinských měst, aby umožnila odchod civilistů. Podle místních zástupců se tak ale nestalo, a proto nebylo možné vytvořit humanitární koridory.

Rusko nedodrželo klid zbraní

Z východoukrajinského města Volnovacha se navzdory příměří vyhlášenému Moskvou podařilo v sobotu evakuovat jen 400 lidí. Původně měly ukrajinské úřady v plánu dostat do bezpečí na 15 tisíc civilistů. Šéf doněcké regionální správy Pavlo Kyrylenko ale řekl, že ruské jednotky klid zbraní nedodržely a město začaly znovu ostřelovat.

Klid zbraní vyhlášený Moskvou začal platit v sobotu ráno, už po necelých třech hodinách ale hlásili obyvatelé Volnovachy ostřelování dělostřelectvem.

„Dosvědčuji, že Rusko dohodu porušilo navzdory zprostředkování Červeným křížem, nedodržuje závazky a ostřeluje město Volnovacha,“ sdělila podle serveru Ukrajinska pravda ministryně pro reintegraci dočasně okupovaných oblastí Iryna Vereščuková.

Kromě Volnovachy, která má asi 22 tisíc obyvatel, mělo příměří platit také pro 65 kilometrů vzdálený Mariupol. I tam ale podle místostarosty Serhije Orlova ostřelování pokračuje a klid není ani podél humanitárního koridoru, který vede do Záporoží.

Mezinárodní výbor Červeného kříže uvedl, že evakuace z Mariupolu a Volnovachy podle jeho informací během sobotního dne nezačnou. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že nikdo humanitární koridory nevyužil, a obvinilo ukrajinské „nacionalisty“ z toho, že civilistům brání v odchodu.