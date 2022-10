Ruská raketa zasáhla čerpací stanici v Dnipru, zemřela těhotná žena

Na čerpací stanici vznikl po dopadu úlomků rakety požár, který některé její části zničil. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského si kromě nejméně dvou obětí na životě vyžádal ještě tři zraněné.

„Nikdy neodpustíme. Odplata bude spravedlivá a nevyhnutelná,“ napsal na Facebooku prezident, který spojence Ukrajiny v poslední době žádá hlavně o dodávky prostředků protiraketové obrany.

Chyby ruských velitelů

Zakladatel ruské Vagnerovy soukromé vojenské společnosti Jevgenij Prigožin podle amerického deníku The Washington Post v osobním rozhovoru s prezidentem Vladimirem Putinem kritizoval chyby ruských armádních velitelů na Ukrajině. Prigožin má podle informací amerických zpravodajských služeb, na něž se deník odkazuje, stále napjatější vztahy s ruským ministrem obrany Sergejem Šojguem.

Na Ukrajině podle dřívějšího oznámení ukrajinské vojenské rozvědky bojuje asi 8 000 žoldnéřů z Vagnerovy skupiny. Většinu z nich tvoří naverbovaní trestanci, tvrdí také rozvědka.

Prigožin podle nejmenovaného zdroje amerického deníku konkrétně kritizoval, že ruské ministerstvo obrany ukládá vagnerovcům příliš mnoho povinností, ale nevyčleňuje dost finančních a materiálních prostředků na to, aby skupina mohla tyto úkoly plnit. Prigožin nicméně ve vyjádření pro Washington Post popřel, že by s Putinem hovořil, i že by průběh bojů na Ukrajině kritizoval.

Zdroj deníku také uvedl, že Prigožin zřejmě stojí za videem, které se dříve šířilo na sociálních sítích a na němž si žoldnéři skupiny stěžovali na nedostatek jídla a nábojů. Cílem tohoto videa bylo zřejmě přimět Kreml, aby na bojovníky skupiny vyčlenil více prostředků.

Miliardář Prigožin teprve v září přiznal napojení na Vagnerovu skupinu i skutečnost, že ji v roce 2014 založil.

20. října 2022