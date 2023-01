Zábrany padají. Západ přitvrzuje a chystá Ukrajinu na intenzivní jarní boje

Na Ukrajinu v poslední době proudí zbraňové systémy, jejichž dodání se původně Západ kvůli strachu z vyostření konfliktu bránil. Podle listu The New York Times je to proto, že západní představitelé se domnívají, že Kyjev má nyní jen omezený čas, aby se připravil na očekávanou ruskou jarní ofenzivu a chtějí posílit ukrajinský vlastní protiútok.