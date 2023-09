Ukrajina by měla projevit více vděku, shodli se v debatě slovenští politici

Kollár během předvolební debaty na TV JOJ řekl, že Ukrajinu země podporuje, za rozhodnutím Slovenska pokračovat v embargu na dovoz ukrajinského obilí si však stojí. Ukrajina proti Slovensku, Polsku a Maďarsku podala u Světové obchodní organizace (WTO) stížnost proti Slovensku, Polsku a Maďarsku kvůli jejich rozhodnutí v embargu pokračovat. Kyjev později slíbil, že na své stížnosti vůči Slovensku u WTO trvat nebude.

„Vím, že na Ukrajině bojují o každý kousek země a je prolitá krev vojáků. Ale to neznamená, že když vám někdo pomáhá, tak ho můžete urážet a případně vyhrožovat žalobami. Vůbec se nedivím, že Polsko k takovému kroku přistoupilo,“ řekl Kollár. Reagoval tím na prohlášení polského premiéra Mateusze Morawieckého, že země již Kyjevu nepošle žádné zbraně. Přitom to Polsko už nějakou dobu nedělá, protože vybavuje svou armádu.

„Myslím si, že by měl pan Zelenskyj zařadit zpátečku, pokorně přijet do Varšavy a požádat ji o odpuštění, řekl Kollár.

„Myslím si, že je to nutná reakce Polska, protože to ukrajinské obilí skutečně devastuje plno hospodářů v Polsku, na Slovensku nebo v Rumunsku a proti tomu lidé protestují a mají k tomu důvod,“ řekl.

Referendum o vystoupení Slovenska z NATO

S krokem Polska během debaty souhlasil i lídr hnutí Republika Milan Uhrík. Ten navíc dodal, že Slovensko již pomohlo Ukrajině dostatečně a že už „nemá z čeho pomáhat“.

Pokud by Ukrajina vstoupila do NATO, chtěl by Uhrík uskutečnit na Slovensku referendum o vystoupení země z aliance. Tento postoj odůvodnil naprosto nepodloženým tvrzením, že se vstupem Ukrajiny do NATO by mohla Slovákům hrozit mobilizace.

„Kdybych dostal povolávací rozkaz na obranu Slovenské republiky, neváhám ani vteřinu. Ale někam do Bachmutu se válet do bláta bych nešel,“ prohlásil v debatě.

„Podejte prst a odtrhne vám celou ruku“

Rozhodnutí Polska zastavit dodávky zbraní na Ukrajinu komentoval Matovič tak, že si o takový krok prezident Zelenskyj „koledoval“. Dodal, že by prezident měl být vůči Polsku i Slovensku vděčnější. Polsko podle něj pomáhá Ukrajině mimořádně intenzivně. „Podejte prst a odtrhne vám celou ruku. A Zelenskyj by takto chtěl celou ruku,“ komentoval.

Matovič následně dodal, že ruského prezidenta Vladimira Putina považuje za vraha. „A NATO za jediného garanta, aby naše děti mohly v klidu spát a v klidu se vzbudit se s jistotou, že jim nikdo nevybombarduje jejich dům,“ dodal.

Napjatou situaci mezi Polskem a Ukrajinou okomentoval i lídr strany Směr-SD Robert Fico. Ten označil chování ukrajinských politiků za drzé a nevychované. Zatímco humanitární pomoc zemi Fico podporuje, vojenská pomoc je podle něj nesmyslná, píše slovenský deník Hospodárske noviny.

Předčasné parlamentní volby na Slovensku proběhnou 30. září. Podle posledního průzkumu je favoritem strana Směr-SD, která by získala 18,9 procenta hlasů. Za ním je strana Progresivní Slovensko s 16,5 procenta.