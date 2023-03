Chystáme novinky, které přiblíží vítězství, naznačil Zelenskyj start ofenzivy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že Kyjev chystá kroky, které přiblíží vítězství Ukrajiny ve válce s Ruskem, trvající více než rok. Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov ve středu řekl, že ukrajinská vojska by mohla přejít do protiofenzivy v dubnu nebo květnu, až pro to nastanou výhodnější podmínky z hlediska počasí.