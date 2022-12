Zelenskyj dorazil do Washingtonu, s Bidenem bude jednat o další podpoře

Do Spojených států přicestoval Zelenskyj americkým vojenským letadlem. Ukrajinský prezident před příletem do USA avizoval, že chce Bidenovi ukázat, proč je výhodné Ukrajinu nadále podporovat. Kolem 20 hodin SEČ by se měli oba prezidenti setkat a odebrat se na dvouhodinové jednání.

V 19:30 místního času (01:30 SEČ) pak Zelenskyj promluví k americkému Kongresu. Nejvýše postaveným zástupcům americké politiky chce předvést, že dodávky zbraní včetně obrněných vozidel, systémů protiraketové obrany a raket dlouhého doletu nepovedou k eskalaci války, ale naopak sníží vojenské schopnosti Ruska.

Mychajlo Podoljak z ukrajinské prezidentské kanceláře uvedl, že návštěva zarazí snahy Kremlu popisovat americko-ukrajinské vztahy jako zhoršující se. „Konečně tím skončí pokusy ruské strany dokázat údajně rostoucí ochlazování našich bilaterálních vztahů,“ řekl poradce.

„Jak samotná návštěva, tak úroveň plánovaných setkání svědčí o vysokém stupni důvěry mezi oběma zeměmi,“ uvedl Podoljak. Zelenskyj se podle něj vydal na „mimořádně významnou a symbolickou“ cestu v úterý, hned poté, co navštívil vojáky na frontě ve východoukrajinském městě Bachmut.

K první zahraniční cestě ukrajinského prezidenta od začátku války se ve středu vyjadřoval i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, podle něhož Moskva nevidí naději na mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Z návštěvy Zelenského v USA podle Kremlu „nevzejde nic dobrého“.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu letos 24. února a konec bojů je po více než 300 dnech v nedohlednu. Kyjev i Bílý dům cestu ukrajinského prezidenta do Spojených států potvrdily ve středu.

Biden v rámci návštěvy oznámil ve středu nový balík pomoci v hodnotě 1,8 miliardy dolarů (41 miliard korun), jehož součástí bude podle Bílého domu i dodávka protivzdušného systému Patriot. Jedná se o taktický obranný raketový systém se střelami dalekého doletu, jenž umožňuje likvidovat nepřátelské taktické balistické rakety, střely s plochou dráhou letu i letadla.