Jak zmást nepřítele. Co nám říkají uniklé americké materiály o válce na Ukrajině a máme jim věřit?

Ví se, že američtí zpravodajové na Ukrajině jsou a různými způsoby tu velmi intenzivně pracují, možná ještě větší úsilí věnují Rusku. Dokumenty, podle mnoha indicií z jejich dílny, pak odhalují i zcela nové, běžně nezveřejňované informace o obou bojujících stranách.

Do značné míry potvrzují i to, co vyplývá z pozorování i rozhovorů s vojáky na frontě – že nepřítel není hloupý ani slabý, ukrajinští vojáci bojují s častým nedostatkem munice a v lecčems mají Rusové převahu.

K informacím je ale samozřejmé přistupovat tak, že jejich zveřejnění bylo účelové a může jít o směsici pravdy a lži.