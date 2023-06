Brzy nasadíme balistické rakety Sarmat, oznámil Putin. Mohou nést jaderné hlavice

„V blízké době budou první odpalovací zařízení komplexu Sarmat s novou raketou zařazeny do výzbroje,“ řekl Putin absolventům a zdůraznil, jak je pro Rusko významná jaderná triáda – výzbroj schopná vést úder ze země, ze vzduchu i z moře.

Raketu Sarmat Rusko poprvé odhalilo v roce 2018. Podle ruských médií má dolet kolem 18 tisíc kilometrů a je schopna nést několik jaderných hlavic. Každá může být namířena na jiný cíl. Nahradit má raketu R-36M Vojevoda.

K absolventům promluvil i Šojgu, který obvinil „kolektivní Západ“, že proti Rusku vede „opravdovou válku“, kdy jsou v sousedních státech Ruska vyprovokovány vojenské konflikty a nepokoje.

„Zaútočí střelami HIMARS a Storm Shadow“

Šojgu předtím v úterý prohlásil, že Kyjev plánuje napadnout „ruské území, včetně Krymu“ pomocí amerických raket HIMARS a britských střel s plochou dráhou letu Storm Shadow. „Znamenalo by to zapojení Spojených států a Británie do konfliktu v plném rozsahu,“ varoval ministr obrany.

Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo poloostrov Krym na jaře 2014. Loni na podzim Moskva anektovala další čtyři ukrajinské regiony, které částečně dobyla ruská vojska po invazi. Většina světa tyto anexe neuznává. Kyjev si za válečný cíl klade vyhnání ruských vojsk a osvobození všech okupovaných území, včetně Krymu.

„Podle našich údajů vedení ozbrojených sil Ukrajiny plánuje zasadit údery na území Ruské federace, včetně Krymu, raketami HIMARS a střelami Storm Shadow,“ řekl Šojgu.

Ministr připustil, že ukrajinské síly pokračují v útocích na třech frontových úsecích, v Záporožské oblasti, u Doněcka a jižně od Doněcka. Do bojů Kyjev nasadil „elitní jednotky, vycvičené specialisty Severoatlantické aliance“, a také velké množství západních zbraní, dodal ruský ministr.

Ukrajinci od počátku své protiofenzivy osvobodili 113 kilometrů čtverečních včetně osmi obcí, uvádí americký Institut pro studium války.

Na základě snímků s rozpoznatelným místem pořízení potvrdil dobytí vesnice Pjatychatky v Záporožské oblasti, o čemž v předchozích dnech informovaly ukrajinské i ruské zdroje. Ukrajinské síly postoupily rovněž u Bachmutu, jehož dobytí Moskva ohlásila minulý měsíc.