Zbraně, které zaskočily Putina: „Muskovo“ bombardování

Přinášíme vám průvodce zbraněmi, které používá ukrajinská armáda a jež se výrazně podepisují na charakteru největšího konfliktu v Evropě od 2. světové války.

Ačkoliv je nutno dodat, že inovativní postupy ukrajinské armády i Ruskem nečekané moderní zbraně jen částečně kompenzují ohromující ruskou převahu ve všech měřitelných segmentech.

III. „Muskovo“ bombardování

Nebe se zatáhlo clonou kouře a dýmu. Podél řeky hoří les a ruské dýmovnice přimíchávají do černého kouře bílé odstíny. Pod touto rouškou dává ruský velitel pokyn do akce. Všechno, co má kola a pásy, začíná překračovat řeku Severní Doněc na východě Ukrajiny. Mezi nimi a posledními ukrajinskými silami, které se zuby nehty drží u vesnice Bilohorivka, leží jediný pontonový most.

Všechno probíhá zdánlivě hladce. Ruský batalion zdárně překročí řeku, čítá 50 tanků a bojových vozidel pěchoty a téměř 1000 vojáků. Teď už jim nic nestojí v cestě. Když odříznou Bilohorivku, uzavřou donbaskou kapsu a celá ukrajinská obrana na levém břehu Dněpru se může definitivně zhroutit.

Vtom se však spustí peklo, jeden výbuch za druhým – možná dokonce z českých granátů, právě dělostřelecké munice jsme totiž na Ukrajinu poslali po tunách.