Jaderné vyhrůžky na nás neplatí, Ukrajinu osvobodíme krok za krokem, prohlásil Zelenskyj

Ukrajinský prezident si nemyslí, že se Putin odhodlá k použití jaderných zbraní proti Ukrajině, nedokáže to však vyloučit. Vyhrůžkám se však Ukrajina nepodvolí a „krok za krokem“ osvobodí své území, dodal.

Ruský prezident prohlásil, že důvodem vyhlášení mobilizace je obrana před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Západní státy Putin obvinil z jaderného vydírání a pohrozil odpovídající ruskou reakcí.

„Těm, kteří si dovolují taková prohlášení na adresu Ruska, chci připomenout, že naše země také disponuje různými prostředky ničení,“ uvedl Putin. „Pokud bude ohrožena územní celistvost naší země, použijeme všechny dostupné prostředky k ochraně našeho lidu,“ dodal.

Vyhlášení mobilizace Ruskem bylo předvídatelné a svědčí o tom, že Moskvě nevychází její válečné plány, řekl ráno poradce šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak.

Ostatní výroky ruského prezidenta Vladimira Putina v televizním projevu byly podle něj jen rétorické.

USA berou Putinovy hrozby vážně

Spojené státy berou hrozbu Vladimira Putina, že ve válce na Ukrajině použije jaderné zbraně, vážně, uvedl bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby. Dodal přitom, že takový krok by měl velmi vážné důsledky.

„Je to nebezpečná rétorika od jaderné mocnosti,“ řekl Kirby v rozhovoru s televizí ABC. „Sledujeme jejich strategický postoj, jak nejlépe umíme, abychom mohli v případě potřeby změnit ten náš. V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by to bylo nutné,“ dodal.