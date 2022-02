Ukrajina se chystá na útok. Prezident Zelenskyj vyhlásil výjimečný stav a povolal armádní zálohy

Prezident Volodymyr Zelenskyj povolal do služby záložníky ve věku 18 až 60 let, všeobecnou mobilizaci však zatím vyloučil. Pokud by vypukla plnohodnotná válka, je připraven vyhlásit stanné právo. Zároveň požádal zahraniční partnery o pomoc. „Neděláme si iluze, Ukrajina v současnosti není v žádné alianci. Sami sebe bráníme při podpoře našich partnerů, ale umírají právě Ukrajinci. Proto Ukrajina potřebuje záruky bezpečnosti – jasné, konkrétní a hned,“ řekl prezident.

Uvedl také, že na návrh ministerstva zahraničí uvažuje o přerušení diplomatických vztahů s Moskvou. Ministerstvo doporučilo Ukrajincům, aby necestovali do Ruska, a vyzvalo občany, kteří tam už jsou, aby zemi okamžitě opustili.

Evropská unie jako útočiště

Ukrajinský parlament včera schválil návrh zákona, který umožní obyvatelům země nosit střelné zbraně. Poslanci také odsouhlasili sankce proti 351 Rusům. Na seznamu jsou především členové ruského parlamentu, kteří podpořili uznání nezávislosti obou povstaleckých republik. Postihy zahrnují například zákaz vstupu na Ukrajinu či zamezení přístupu k movitému i nemovitému majetku.

Ministr zahraničí Dmytro Kuleba již v úterý vyzval západní spojence, aby Ukrajině poskytli další zbraně. Chce také záruky budoucího členství v Evropské unii. „Vyzval jsem EU, aby odložila všechnu váhavost, veškerou neochotu a skepsi a slíbila Ukrajině členství,“ řekl. V tomto snažení zemi podporují Polsko a Litva. „Ukrajina by měla mít status kandidátské země,“ uvedli ve společném prohlášení prezidenti obou zemí Andrzej Duda a Gitanas Nauséda při včerejší návštěvě Kyjeva.

Mezitím se na východě země dál střílí. Obě strany konfliktu se vzájemně obviňují z desítek případů porušování příměří a ukrajinská armáda uvedla, že za poslední den zemřel jeden voják a dalších šest bylo zraněno. Na separatistické luhanské straně byli podle informací tamních úřadů zabiti dva civilisté a voják, Doněčtí hlásili čtyři zraněné vojáky. Separatisté rovněž informovali o dvou explozích v Luhansku a Doněcku, které označily za „teroristické činy“.

‚Na Donbase se nezastaví’

Vůdce samozvané Doněcké lidové republiky Denis Pušilin včera prohlásil, že na Donbase nejsou žádní ruští vojáci. Nevyloučil však, že o jejich přítomnost požádá. Podle něj je vojenská mobilizace, kterou vůdci proruských separatistů vyhlásili v sobotu, nutná kvůli „hrozbě agrese ze strany Kyjeva“. Tajemník ruské vládní strany Jednotné Rusko Andrej Turčak pak Pušilina ujistil, že Moskva rusky hovořící obyvatele Donbasu nenechá napospas osudu. Do Ruska se podle něj evakuovalo už 93 tisíc lidí.

Ukrajinská zpravodajská služba včera údajně informovala prezidenta Zelenského, že se podle jejích informací ruská armáda nezastaví na Donbase a plánuje ofenzivu na dalších ukrajinských územích. „V první řadě se v rizikové zóně nacházejí Charkov, Cherson a Kyjev,“ citoval zástupce rozvědky server Ukrajinska pravda. Rozvědka dále uvedla, že na ruské straně nedaleko Charkovské oblasti zaznamenala další shromažďování ruských vojáků. Rusové údajně také nakoupili 45 tisíc pytlů na lidské pozůstatky.

Informace rozvědky podporují i satelitní snímky americké firmy Maxar Technologies, jež aktivity ruské armády několik týdnů monitoruje. Za posledních 24 hodin ukazují přibývající počty vojáků i vojenské techniky u hranic s Ukrajinou na ruském území i v Bělorusku. Podle zdrojů týdeníku Newsweek od amerických zpravodajců by plnohodnotná invaze měla přijít právě ze severu, a to již nadcházejících dvou dnech. Kolem Ukrajiny se v tuto chvíli prý soustředí na 150 tisíc ruských vojáků.

Zemi včera zasáhl také další hackerský útok. Dle agentury Reuters několik hodin nefungovaly weby vlády, parlamentu, některých ministerstev či bank.