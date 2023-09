Německý politik Lechte: Naše země nechuraví kvůli nedostatku nápadů, ale kvůli byrokracii, která nás stojí miliardy eur

Lidovky.cz: Navenek není obraz německé spolkové koalice zrovna pozitivní. Důvěra občanů dramaticky klesá, za necelé dva týdny se bude volit v Bavorsku a Hesensku. Dávají vám voliči během kampaně pocítit, jak moc jsou nespokojeni?

Ano, je to náš denní chléb. Teď máme v Německu koalici, která v této podobě ještě nikdy neexistovala, vládu sociálních demokratů (SPD), liberálů (FDP) a Zelených. Posledně jmenované strany jsou v německém systému tradičními protivníky. Máme sice stejné cíle, ale lišíme se ve způsobech, jak jich dosáhnout. Zelení dávají přednost regulaci, FDP sází spíš na pobídky.

Výkon koalice je ve skutečnosti lepší, než se zdá. Zrovna nedávno vydala Bertelsmannova nadace analýzu, podle níž se koalici již podařilo realizovat 43 procent jejich projektů, dalších 26 procent je na cestě. To už je oproti minulým vládám velký rozdíl.

Ulrich Lechte (46) Od roku 2017 je poslancem německého Spolkového sněmu za liberální Svobodné demokraty (FDP) a členem zahraničního výboru parlamentu a zahraničně-politickým mluvčím své strany.

Je jedním z místopředsedů bavorské zemské organizace FDP a předsedou její okresní organizace v Regensburgu (Řezně).

V minulosti pracoval v soukromé sféře, podílel se také mimo jiné na vydávání městských novin v Regensburgu.

Neměli bychom také zapomínat, že koalice nastupovala už s pětiprocentní inflací. Naši oponenti v Německu dnes rádi tvrdí, že za to může válka na Ukrajině, což ale není pravda. Válka akorát zhoršila situaci, která byla už předtím dost napjatá.

Během pandemie navýšilo Německo své dluhy o půl bilionu eur (12 bilionů korun), pak poskytla vláda 60 miliard eur (1,46 bilionu korun) do klimatického fondu, který si přáli Zelení. Po ruském vpádu na Ukrajinu byl zřízen stomiliardový fond (2,5 bilionu korun) na modernizaci ozbrojených sil, jenž de facto znamená další navýšení státního dluhu.

Lidovky.cz: Renomovaný zahraniční tisk už začal Německo označovat za „nového nemocného muže Evropy“. Co je na tom pravdy?

Německo churaví, ale ve skutečnosti není nemocné pro nedostatek nápadů, ale kvůli byrokracii, která nás ročně stojí přes 50 miliard eur (1,2 bilionu korun). Spolkový ministr spravedlnosti (Marco Buschmann, FDP) to nyní plánuje jednorázově snížit o miliardu eur a jsem zvědavý, zda mu to projde.