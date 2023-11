Zemřel jeden z tvůrců seriálu Fauda. Padl v boji s Hamásem

רסן מתן מאיר, בן 38, מאודם, לוחם בגדוד 697, חטיבה 551 נפל בקרב בצפון רצועת עזה מתן חבר צוות בארבע העונות של פאודה אהבתי אותך מתן תודה על הכל We are absolutely devastated to share that one of our very own Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral part of the crew for all 4 seasons of Fauda. The entire cast and crew are completely heartbroken by this tragic loss. We would like to extend our condolences to Matan's family and friends. May his soul rest in peace. R.I.Pתודה על הכל