USA naznačily ochotu povolit údery na ruské území. Vážná věc, varoval Putin

Blinken během návštěvy Moldavska zopakoval, že USA ani nepovzbudily ani neumožnily údery na ruské území. Zdůraznil nicméně, že Ukrajina „musí uskutečnit vlastní rozhodnutí o nejlepších způsobech, jakým bránit sama sebe. „Musíme zajistit, že mají vybavení, aby tak mohli učinit,“ uvedl.

„Dalším znakem naší podpory Ukrajině v průběhu těchto více než dvou let bylo přizpůsobování se změněným podmínkám a situaci na bojišti jako se mění způsoby, jakými Rusko pokračuje ve své agresi a eskalaci. I my jsme se adaptovali a přizpůsobili a jsem přesvědčen, že v tom budeme pokračovat,“ dodal.

List The Wall Street Journal stejně jako portál Politico jeho slova interpretují jako náznak možné změny dosavadního amerického kurzu. Washington z obav z eskalace nechtěl povolit Kyjevu používat americké zbraně na ruské území. Blinkenův výrok by mohl znamenat, že USA od této politiky plánují odstoupit. Blinken je nyní na zasedání ministrů zahraničí členských států NATO v Praze, kde se pravděpodobně bude řešit i otázka povolení Ukrajincům zaútočit na vojenská zařízení na ruském území, z nichž jsou napadáni.

O adaptaci hovořil i mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby, podle něhož americké podpora Ukrajině „se vyvíjela přiměřeně tomu, jak se vyvíjely podmínky na bojišti“. Uvedl nicméně, že momentálně není „žádná změna“ v americké politice neumožnit útoky na ruské území.

Dva nejmenovaní činitelé Bidenovy administrativy řekli Politicu, že Blinken a Kirby popisovali obecný trend americké podpory Ukrajině během války: počáteční opatrnost, po níž následovalo povolení. Podle nich administrativa „zvažuje“ souhlas, zatím ale není žádná garance, že dojde ke změně tohoto přístupu.

Nejmenovaný ukrajinský činitel blízký prezidentské kanceláři řekl portálu, že Kyjev zatím nevidí konkrétní kroky ze strany Washingtonu, které by ukazovaly na nový postoj. V interním dokumentu ukrajinská vláda uvádí, že americké restrikce na použití zbraní „výrazně omezují efektivnost podpory partnerů a neutralizují jejich úsilí“.

Někteří ukrajinští vojáci si veřejně postěžovali, že kvůli omezením nemohli použít americké zbraně na shromažďující se ruské síly na hranicích. Podle některých by tak šlo například zabránit ruskému otevření nové fronty v Charkovské oblasti.

List The New York Times napsal minulý týden, že Blinken změnil postoj právě kvůli otevření charkovské fronty. Nyní je údajně pro to, aby Ukrajina mohla udeřit i v Rusku. Není jisté, kolik lidí z z nejvyšších kruhů americké administrativy s ním souhlasí a jak se na celou záležitost dívá Biden, který obecně je nejvíce opatrný.

Řada západních států už dala Ukrajině zelenou

Podporu použití západních zbraní na ruské území už vyjádřil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg „Když je Ukrajinci nemohou zasáhnout, je pro ně mnohem těžší se bránit,“ zdůraznil. Některé státy, jako Británie, Nizozemsko, Finsko, Švédsko, Kanada, Česká republika, Polsko či pobaltské země daly Kyjevu souhlas. Ochotu dát zelenou za splnění jistých podmínek naznačily i Francie a Německo.

USA se tak ocitly pod značným vnějším, stejně tak i vnitřním tlakem. Část amerických politiků včetně předsedy Sněmovny reprezentantů USA Mikea Johnsona, vyzývá Bidena, aby Kyjevu dal povolení použít americké zbraně na ruské území.

Putin varoval státy NATO. Zvláště ty malé

V reakci na Stoltenberga Putin varoval, že pokud by Ukrajina západní zbraně použila, Rusko by to považovalo za přímé zapojení zemí NATO do války. „Je to vážná věc. Velmi pečlivě to sledujeme.“

„Pokud Stoltenberg mluví o možnosti zasáhnout ruské území přesnými zbraněmi dlouhého doletu, měl by jako člověk, který stojí v čele vojensko-politické organizace, i když je civilista, stejně jako já, vědět že vysoce přesné zbraně dlouhého doletu nelze použít bez prostředků na průzkum vesmíru,“ prohlásil šéf Kremlu. Ukrajina satelity nemá, na rozdíl od jiných západních států.

Putin též řekl, že v některých případech výpočet cílů pro přesné zbraně dlouhého doletu neprovádí ukrajinská armáda, ale zástupci zemí Severoatlantické aliance. Šéf Kremlu dlouhodobě naznačuje, že Ukrajinci jsou jen loutky v rukách NATO, které používá k zničení Ruska. Ukrajina i NATO to odmítají.

„Představitelé zemí NATO, zejména v Evropě, zejména v malých zemích, by si měli být obecně vědomi toho, s čím si zahrávají. Musí pamatovat na to, že se jedná zpravidla o státy s malým územím s velmi hustým osídlením. A to je faktor, který musí mít na paměti,“ pohrozil ruský prezident, že by Rusko mohlo vhrnout na některou zemi NATO jadernou zbraň.