Očkovaní Češi budou moci od listopadu cestovat do USA. Otevřou se po dlouhých 18 měsících

„USA se otevřou po dlouhých 18 měsících, kdy cestu znemožňoval covid-19,“ napsal Kulhánek.



Koordinátor protiepidemické politiky v Bílém domě Jeff Zients v pondělí podle deníku The New York Times uvedl, že ke změně dojde „ze začátku listopadu“.

Cizinci, kteří budou chtít do USA odletět, pak budou muset před nástupem do letadla mířícího na americké území ukazovat potvrzení o dokončeném očkování na covid-19 a k tomu negativní výsledek testu z posledních tří dní. Po příletu pak nebudou muset absolvovat karanténu.

„Mezinárodní doprava je klíčová pro spojování rodin a přátel, pro malé i velké podniky a pro podporu otevřeného šíření myšlenek a kultury,“ uvedl Zients. „To je důvod, proč jsme s vědou a veřejným zdravím na prvním místě vytvořili nový systém mezinárodní letecké dopravy, který posiluje bezpečí Američanů tady doma, jakož i bezpečnost mezinárodní letecké dopravy,“ pokračoval zástupce Bílého domu.



Nová politika má nahradit soubor restrikcí, které začaly platit loni za úřadování bývalého prezidenta Donalda Trumpa a následně byly ještě zpřísněny po nástupu Joea Bidena do čela USA.

Washington aktuálně nepovoluje vstup většině cizinců cestujících ze zemí schengenského prostoru, Británie, Číny, Indie, Jihoafrické republiky, Íránu a Brazílie.

V pondělí také americká vláda ohlásila další prodloužení platnosti omezení na pozemních hranicích s Mexikem a Kanadou. Zákaz „zbytných“ cest ze sousedních zemí, který trvá už od března 2020, tak zřejmě zůstane v platnosti nejméně do 21. října.

Povinné testování pro neočkované

Američané a lidé s trvalým pobytem v USA mohou do země cestovat i z výše jmenovaných regionů. To bude platit i nadále, pro neočkované lidi vracející se do vlasti ovšem hodlá Bidenova vláda v listopadu zavést povinné testování na koronavirus těsně před odletem i po přistání.



Avizovaný konec zákazu zahraničních návštěv krátce po oznámení Bílého domu ocenila britská ministryně zahraničí Liz Trussová. „Skvělá zpráva pro lidi cestující ze Spojeného království do Spojených států. Důležité pro naši ekonomickou obnovu, rodiny a obchod,“ napsala na Twitteru. O „skvělé zprávě“ pak na Twitteru psal i německý ministr financí Olaf Scholz.



Agentura AP poznamenává, že současné americké restrikce se staly zdrojem rostoucí „geopolitické frustrace“, obzvláště mezi evropskými činiteli. Evropská unie a Londýn už dříve otevřely hranice plně očkovaným Američanům, navíc epidemická situace je v Evropě v posledních týdnech výrazně lepší než v USA.¨