Dánsko a Nizozemsko mohou předat F-16 Ukrajině, souhlasí Američané

Ukrajina volá po dodání moderních západních stíhaček, které by jí pomohly čelit dosavadní ruské nadvládě ve vzduchu. Stíhačky se mají předat poté, co ukrajinští piloti dokončí výcvik v ovládání těchto letadel, uvedla agentura s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele.

Washington poskytl Dánsku a Nizozemsku oficiální ujištění, že po dokončení výcviku USA urychlí schválení žádosti o předání F-16 Ukrajině.

„Vítáme rozhodnutí Washingtonu, které dláždí cestu k poslání stíhaček F-16 Ukrajině,“ napsal v sociální síti X, dříve Twitter, nizozemský ministr zahraničí Wopke Hoekstra a dodal, že nyní se bude o celé záležitosti dále jednat s evropskými partnery.

Dánsko a Nizozemsko nedávno požádaly USA o tato ujištění. Spojené státy musí schválit předání amerických vojenských letadel na Ukrajinu, která si dříve pořídili jejich spojenci z NATO. Letadla F-16 vyrábí zbrojovka Lockheed Martin.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken poslal dopisy svým dánským a nizozemským protějškům, ve kterých je ujistil, že žádosti budou schváleny. „Píši, abych vyjádřil plnou podporu Spojených států jak přesunu stíhaček F-16 na Ukrajinu, tak výcviku ukrajinských pilotů kvalifikovanými instruktory,“ uvedl Blinken v dopisech, jejichž kopii viděla agentura Reuters.

„Je zásadní, aby se Ukrajina dokázala bránit pokračující ruské agresi a porušování své suverenity,“ napsal také šéf americké diplomacie. Dodal, že schválení požadavků Ukrajině umožní „plné využití nových schopností, jakmile první skupina pilotů dokončí svůj výcvik“.

„Mohu potvrdit, že jsme s ministrem obrany napsali našim kolegům v USA o našich variantách. A právě jsme dostali přátelský dopis od amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, který nám dává určité možnosti, jak postupovat,“ řekl dánskému rozhlasu ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen.

Na dotaz, zda tedy Dánsko stíhačky Ukrajině dodá, odvětil, že to znamená, že překážka, která by tomu mohla bránit, již neexistuje. „Společně s našimi spojenci si nyní vyjasňujeme, jaký by mohl být další krok,“ řekl.

Koalice jedenácti zemí měla tento měsíc v Dánsku začít s výcvikem ukrajinských pilotů na stíhačky F-16. Minulý měsíc tehdy úřadující dánský ministr obrany Troels Poulsen uvedl, že Kodaň doufá, že se výsledků výcviku dočká začátkem příštího roku.

Členové NATO Dánsko a Nizozemsko vedou mezinárodní snahy o výcvik pilotů a podpůrného personálu k servisu letadel, což by v konečném důsledku mělo vést k předání F-16 Ukrajině pro použití ve válce s Ruskem.

Nizozemský premiér Mark Rutte, jehož vláda je nyní v demisi, v květnu uvedl, že Nizozemsko vážně uvažuje o poskytnutí F-16 Ukrajině, protože v současné době tyto stíhačky vyřazuje. Nizozemsko má podle údajů ministerstva obrany v současné době čtyřiadvacet funkčních F-16, které budou vyřazeny do poloviny příštího roku. Dalších osmnáct stíhaček je k dispozici, z nichž dvanáct bylo předběžně prodáno.

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg ve čtvrtek uvedl, že Ukrajina nejspíš získá moderní stíhací letouny od zemí NATO, ale že konečné rozhodnutí zatím nepadlo. Dodávky zbraní bojující Ukrajině mohou pomoci při stávající ukrajinské ofenzivě a „je naprosto možné“, že mezi těmito dodávkami budou i moderní stíhací letouny, prohlásil šéf Aliance.

Americký prezident Joe Biden v květnu schválil výcvikové programy pro ukrajinské piloty na F-16. Kromě školení v Dánsku mělo vzniknout školicí středisko v Rumunsku.

Kyjev nebude moci během příštího podzimu a zimy nasadit stíhačky F-16, připustil ve středu v televizi mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Výcvik Ukrajinců na letounech americké výroby zatím nezačal.

Američtí představitelé soukromě uvedli, že proudové stíhačky F-16 by Ukrajině v její současné protiofenzívě příliš nepomohly a vzhledem k ruským systémům protivzdušné obrany a nejednoznačné vzdušné situaci nad Ukrajinou nezmění poměr sil ani poté, co nakonec na Ukrajinu dorazí, dodal Reuters.

Skupina evropských zemí v čele s Velkou Británií pak Ukrajině poskytne vybavení na protivzdušnou obranu proti ruským útokům v hodnotě 90 milionů liber (2,5 miliardy korun). Informuje Reuters s odvoláním na prohlášení skupiny, do níž patří také Norsko, Nizozemsko, Dánsko a Švédsko.

„Tyto systémy protivzdušné obrany mohou být rychle nasazeny buď k ochraně civilního obyvatelstva a infrastruktury Ukrajiny, nebo k použití na frontě,“ uvedl britský ministr obrany Ben Wallace.

Hlavní část podpory tvoří smlouva v hodnotě 56 milionů liber (1,6 miliardy korun) s norskou firmou Kongsberg, která vyrábí systémy pro detekci a likvidaci bezpilotních letounů. Podrobnosti o dalších dvou smlouvách mají být zveřejněny později.