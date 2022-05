Vysoká delegace z Washingtonu jednala ve středu v Rijádu o možném předání dvou egyptských ostrovů Saúdské Arábii. Protože by to vyžadovalo i souhlas Izraele, zapadá americká iniciativa do snah motivovat arabské vlády k vylepšování vztahů se židovským státem, aniž by to nutně znamenalo vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu.