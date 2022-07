Americká sněmovna schválila právo homosexuálů na sňatek, čeká se na Senát

Americká Sněmovna reprezentantů schválila v noci z úterý na středu návrh zákona, který by měl na federální úrovni chránit manželství stejnopohlavních párů, informovala stanice CNN. Návrh předložili demokraté, kteří se obávají toho, že by se nejvyšší soud rozhodl omezit práva gay párů na uzavírání sňatků podobně, jako se to v nedávné době stalo ve Spojených státech s potraty. Zda návrh zákona projde i Senátem, zatím není podle CNN jasné.