Bidenův vlčák pokousal dalšího člověka. O jeho chování existuje obsáhlá zpráva

Incident se podle mluvčího tajné služby odehrál v pondělí večer a obětí byla uniformovaná příslušnice policejní složky této organizace, která pracuje v Bílém domě. Mluvčí první dámy Jill Bidenové v úterním prohlášení zopakovala vyjádření svých kolegů, že Bílý dům může být pro rodinné mazlíčky stresujícím prostředím. Dodala, že Bidenovi se Commanderovi snaží pomoci, aby život v areálu prezidentského sídla lépe zvládal.

„Prezident a první dáma jsou nesmírně vděční členům tajné služby a zaměstnancům Bílého domu za všechno, co dělají pro jejich bezpečnost, pro bezpečnost jejich rodiny i celé země,“ dodala.

Commanderovo problémové chování se dostalo do širšího povědomí veřejnosti již letos v červenci, kdy konzervativní organizace Judicial Watch zveřejnila bezmála 200 stran dlouhý záznam dokládající deset různě závažných případů pokousání, které se odehrály od ledna do října loňského roku. Při jednom z nahlášených incidentů v loňském roce byl podle dokumentů příslušník Tajné služby převezen do nemocnice poté, co ho Commander kousl do paže a stehna.

Bidenovi řešili podobný problém také se starším psem jménem Major, který rovněž několikrát pokousal zaměstnance prezidentského úřadu. Problémové zvíře nakonec prezidentský pár poslal k rodinným přátelům. Další pes amerického prezidenta, Champ, uhynul v červnu 2021 ve 13 letech.

Německý ovčák Commander byl dárkem od Bidenova bratra Jamese a jeho ženy a do Bílého domu přišel jako štěně v prosinci 2021. Kromě psa má prezidentský pár také mourovatou kočku jménem Willow.