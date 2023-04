V bance v americkém Louisville se střílelo, zemřelo pět lidí včetně útočníka

Všichni zranění, včetně jednoho policisty, jsou podle stanice CNN v nemocnici. Zdravotní stav dvou je kritický. Motiv střelby není známý, podle agentury Reuters byl ale střelec současným či bývalým zaměstnancem banky.

U budovy Old National Bank v centru Louisville, v níž se střílelo, bylo podle místní stanice WHAS-TV několik sanitních a desítky policejních vozů.

„Střelec zemřel na místě incidentu. Okolnosti jeho úmrtí zatím přesně neznáme,“ řekl AP zástupce policejního šéfa Paul Humphrey, podle něhož se bezpečnostní složky se střelcem ocitly v přestřelce. První zprávy o střelbě dostala policie kolem půl deváté ráno (14:30 SELČ). Zásahová akce podle stanice CNN skončila kolem 16:20 SELČ.

On scene of an active shooter scene at Old National bank in downtown LOUISVILLE. We just spoke to a man in the room when shooting started. Getting ready to go live on @WHAS11 pic.twitter.com/A7GzBfFfCP