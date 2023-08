Při letecké show v USA havarovala ruská stíhačka, piloti se katapultovali

Pád letounu, o němž portál CBS News hovoří jako o stíhačce sovětské výroby MiG-23, zachytil videozáznam publikovaný na sociálních sítích. Na videu jsou vidět plameny a tmavý kouř stoupající k obloze. Jiný záznam ukazuje pilota a kopilota, jak se katapultují. Oba muži bezpečně přistáli v jezeře Belleville jižně od letiště Willow Run poblíž města Ypsilanti.

„Letadlo se zřítilo na parkoviště nedalekého bytového komplexu a zničilo několik prázdných aut,“ uvedl letištní úřad okresu Wayne. Dodal, že nikdo v bytovém komplexu není zraněný.

