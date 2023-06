Dvouletý chlapec střelil svou těhotnou matku. Zemřela i s dítětem

Policie dostala hlášení 16. června odpoledne. Jednatřicetiletá Lauraová Ilgová oznámila, že ji její dvouletý syn střelil do zad a že je v osmém měsíce těhotenství, píše CNN.

O chvíli později na linku 911 zavolal i její manžel Alek. „Zavolala mi moje manželka a křičela něco o našem synovi a o tom, že vás musím přivolat,“ popsal osmadvacetiletý muž.

Na místě se pak policisté museli nejdříve dostat do zamčeného domu. „Řekněte jim, aby se sem vlámali. Prosím rychle,“ řekla ještě žena do telefonu. I se synem ležela v ložnici v horním patře. Muže zákona ještě požádala, aby chlapce odvedli jinam, než jim „při plném vědomí“ vysvětlila, co se stalo.

Domů se mezitím vrátil otec rodiny. Oba podle NBC uvedli, že zbraň měli obvykle v nočním stolku. „Byla venku, ale dítě k ní nemělo mít přístup. (Ilgová) zřejmě nevěděla, že bylo v té době v místnosti,“ uvedl později velitel policie David Smith. Dům byl sice plný dětských pojistek na dveřích či šuplících, podle něj však byly mnohé často otevřené.

Těžce zraněnou ženu odvezli do nemocnice, kde jí lékaři provedli akutní císařský řez. Novorozenec byl však prohlášen za mrtvého a později i jeho matka. Policie zatím nevznesla obvinění a pokračuje ve vyšetřování tragédie.

Pistoli našla spolu s nábojnicí a podotkla, že v zásobníku bylo dalších dvanáct nábojů. Při prohlídce pak objevila další plný zásobník k této zbrani a kromě ní i brokovnici Mossberg ráže 12 se šesti náboji ve skříni v ložnici a v další místnosti pak i airsoftovou pušku.