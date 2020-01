USA po zabití íránského generála nařídily okamžitou evakuaci amerických občanů z Iráku

BAGDÁD (IRÁK) USA v pátek prostřednictvím svého velvyslanectví v Bagdádu vyzvaly k okamžité evakuaci amerických občanů z Iráku. Pokyn přišel krátce po americkém nočním útoku, při němž byl v Bagdádu zabit íránský generál.

„Vzhledem ke zvýšenému napětí, jež panuje v Iráku a celém regionu, vyzývá americké velvyslanectví americké občany řídit se cestovními pokyny pro rok 2020 a okamžitě odjet z Iráku. Američtí občané by měli odcestovat letecky, jakmile to bude možné. Pokud se to nepodaří, pak pozemní cestou do jiných států,“ stojí v doporučení ambasády.