USA chystají přelom v popravách. Má na to stačit čistý dusík

Alabamský generální prokurátor nedávno požádal Nejvyšší soud o stanovení data popravy osmapadesátiletého vraha Kennetha Smithe. Z žádosti vychází, že usmrtit ho chce pomocí dusíkové hypoxie, při níž je vězeň nucen dýchat čistý dusík, čímž je zcela zbaven kyslíku a umírá.

Tato metoda exekuce je povolena ve třech státech USA – kromě Alabamy také v Oklahomě a Mississippi. Žádný z nich ji ale dosud nevyužil. Alabama dusíkovou hypoxii povolila coby formu exekuce v roce 2018 v reakci na nedostatek ingrediencí používaných k podávání smrtících injekcí.

Informace, že nyní je stát připraven dusíkovou hypoxii poprvé uskutečnit podle agentury AP zřejmě odstartuje nové kolo právních sporů o ústavnost tohoto způsobu provedení trestu smrti. „Alabama má za sebou neúspěšné a chybné popravy a pokusy o popravu a experimentování s dosud nepoužitou metodou je hrozný nápad,“ uvedla Iniciativa za rovnou spravedlnost.

„Žádný stát v zemi dosud nepopravil člověka pomocí dusíkové hypoxie a Alabama není v pozici, aby experimentovala se zcela nevyzkoušenou a nepoužívanou metodou popravy,“ uvedla její právnička Angie Setzerová.

Alabama se Smithe, jenž v roce 1988 na objednávku zavraždil pětačtyřicetiletou ženu, snažila popravit už loni v listopadu prostřednictvím smrtící injekce. Kvůli problémům se zavedením kanyl však popravu odvolala. Šlo o druhý takový případ během dvou měsíců a třetí od roku 2018. Při popravách musí být do těla odsouzeného zavedena hned dvojice kanyl.

Deník The Independent uvádí, že personál věznice se při zpackané exekuci snažil kanyly Smithovi nejprve zavést do paží. Když se to nepodařilo, neúspěšně to zkoušel na krku a dalších místech těla.

Alabamská guvernérka Kay Iveyová v listopadu oznámila pozastavení poprav, aby mohla provést interní revizi postupů při aplikaci smrtící injekce. V červenci stát provádění exekucí touto metodou obnovil.

Alabamský generální prokurátor Steve Marshall uvedl, že nastal čas Smithův trest dokonat. „Je ironií, že se Kenneth Smith mohl téměř pětatřicet let vyhýbat trestu smrti poté, co byl usvědčen z ohavné nájemné vraždy nevinné ženy Elizabeth Sennettové,“ prohlásil.

Ačkoli Smith odmítl záležitost komentovat, na jaře sám navrhl, aby byl popraven právě prostřednictvím dusíkové hypoxie. „Podstoupení druhé popravy smrtící injekcí by pana Smithe vystavilo trýznivému zážitku zbytečné fyzické a psychické bolesti,“ uvedli tehdy jeho právníci.

Dusík poběží, dokud se vězni nezastaví srdce

Alabama na vývoji metody popravy pomocí plynného dusíku pracovala řadu let. Úředníci nyní zveřejnili část postupu, jak má exekuce vypadat.

Personál věznice odsouzence nejprve eskortuje do popravčí komory, položí ho na nosítka a na obličej mu nasadí masku. Ředitel věznice poté přečte rozsudek smrti a dá vězni možnost pronést závěrečnou výpověď v délce až dvou minut. Členové popravčího týmu pak provedou finální kontrolu masky a ředitel následně z jiné místnosti „aktivuje systém dusíkové hypoxie“.

Z masky bude do plic vězně proudit dusík tak dlouho, dokud se mu nezastaví srdce. „Dusík bude podáván po dobu patnácti minut nebo pěti minut po indikaci ploché linie na EKG, podle toho, co bude delší,“ uvádí se v textu.

Americká právnička a odbornice na trest smrti Deborah Dennová protokol označila za vágní. „Na rozdíl od smrtící injekce a popravy elektrickým proudem, které se používají desítky let, experti pouze spekulují o tom, jak bude poprava dusíkem probíhat. Jedná se o nejasný a nedostatečný protokol, který je o to nesrozumitelnější, že je na nejdůležitějších místech silně redigován,“ uvedla.

Někdejší alabamský senátor Trip Pittman, který se o přijetí nové metody zasadil, naopak tvrdí, že poprava dusíkem bude „humánnější“. „Vězeň omdlí, podobně jako pasažéři letadel při snížení tlaku v letadle, a poté zemře,“ uvedl.

Zpochybnil také kritiku že metoda je experimentální. „Žádný stát sice takto dosud nepopravoval, ale lidé zemřeli na následky vdechování dusíku při průmyslových haváriích a pokusech o sebevraždu, takže účinky jsou známé,“ uvedl.

Pokud Alabama popravu tímto způsobem provede, bude to první nová metoda popravy od zavedení smrtící injekce v 70. letech 20. století.