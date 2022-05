Americké salvové raketomety mohly obrátit vývoj války. Biden je ale Ukrajincům nepošle

„Nepošleme na Ukrajinu raketové systémy, které mohou dosáhnout až do Ruska,“ řekl prezident Biden v pondělí novinářům. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv rozhodnutí označil za „racionální“.

O této dodávce se v posledních týdnech hovořilo, ale nikdy nebyla potvrzena. Podle informací CNN měli Ukrajinci dostat americké raketomety M270 MLRS (Multiple Launch Rocket Systems) a M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Přesné množství nebylo známé.

Oba systémy dlouhodobě dominují seznamu zbraní, který vláda v Kyjevě předkládá Západu. „Není to žádné tajemství. Obracíme se na všechny země s prosbou o dodávky systémů MLRS, s jejichž pomocí Ukrajina může převzít iniciativu a začít osvobozovat svoje území,“ prohlásil nedávno ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Samohybný obrněný salvový raketomet M270 MLRS zařadila americká armáda do výzbroje na počátku 80. let a nasadila ho například v obou válkách proti Saddámu Husajnovi nebo v Afghánistánu.

Komplet, jemuž se díky masivní palebné síle přezdívá „Boží prst“, je ovládaný trojčlennou posádkou a nese celkem dvanáct raket. Dostřel závisí na použité munici: při použití dělostřeleckých raket ráže 227mm je to až sedmdesát kilometrů, komplet ovšem může odpalovat i taktické balistické střely ATACMS, které dokážou zasáhnout až 300 kilometrů vzdálený cíl.

Oba zmíněné typy munice může používat i modernější systém M142 HIMARS. Sice nese jen šestici raket, ale díky kolovému podvozku je znatelně lehčí, tudíž má menší spotřebu paliva, je mobilnější a dá se převážet i transportními letouny jako je C-130 Hercules. Americké raketomety by pro Ukrajince představovaly velkou pomoc. Získali by tak zbraně, které jsou přesnější než cokoliv, co mají dnes v arzenálu.

Situace v Donbasu se v současnosti pro ukrajinskou armádu nevyvíjí vůbec příznivě. Rusové během posledního týdne obsadili několik menších měst a uzavírají obklíčení Severodoněcku, který brání asi čtyři ukrajinské brigády.

Podle posledních zpráv už probíhají boje přímo ve městě a předpokládá se, že Ukrajinci budou muset poslední velké město Luhanské oblasti vyklidit. V následujících týdnech a měsících se očekává zdlouhavá opotřebovávací válka, v níž bude čím dál větší roli hrát dělostřelectvo a raketové dělostřelectvo. A v tom mají Rusové stále navrch.

Ukrajinci sice mají v arzenálu sovětské raketomety Uragan a Směrč, podle zdrojů listu The Wall Street Journal se jim ovšem začíná kriticky nedostávat munice. Co se týče amerických houfnic M777 nebo francouzských caesarů, které v uplynulých dnech nasadily na donbaské frontě, ty nemají takový dostřel jako raketomety.

Ruská propaganda na původní zprávy o dodávkách amerických raketometů zareagovala velice podrážděně. „Pokud to Američané udělají, tak překročí červenou čáru. Pro nás to bude jasný pokus vyprovokovat tvrdou ruskou odpověď,“ prohlásila známá moderátorka televize Rossija-1 Olga Skabejevová přezdívaná „Železná panna Putinovy televize“.

Podle Kyjeva je to důkaz, že v Moskvě vypukla hysterie. „Nad ruskou bažinou se nesou divoké skřeky: ‚Hlavně ne toto! Hlavně jim nedávejte raketové systémy dlouhého dosahu! Hlavně žádné zbraně odplaty!‘ Co to znamená? Jen jedno. Rusko dokáže bojovat jen s neozbrojenými civilisty, a když protivník dostane srovnatelné zbraně, hned si nadělá do kalhot,“ napsal prezidentský poradce Mychajlo Podoljak.

Ukrajinští představitelé Západ opakovaně žádají o poskytnutí moderních zbraní. Zájem mají především o dělostřelectvo a raketové systémy, které by svým dostřelem umožnily z bezpečné vzdálenosti zasahovat a ničit okupační jednotky.