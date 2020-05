Otevřít, či vytrvat v karanténních opatřeních? USA nepomáhá tvrdohlavost Američanů ani chybějící vedení

NEW YORK/ PRAHA Koronavirová krize v USA je stále v plném proudu. Některé státy sice dosáhly snížení počtu nakažených, většina však nikoliv. Řada guvernérů podpořená prezidentem Trumpem přitom ruší opatření, přestože šíření nákazy v jejich státech nezpomaluje.

Zatímco se v Jižní Koreji či na Novém Zélandu zdá, že se zemím podařilo porazit nákazu covid-19, ve Spojených státech je situace stále neuspokojivá. Navzdory tomu, že státy s nejvyšším počtem nakažených a mrtvých v celých USA jako New York či New Jersey již začínají postupně těžit z přísných karanténních opatření a počty nových pacientů zde dlouhodobě klesají, více než dvacet dalších států zažívá opačný trend.



„Každý den roste počet nakažených ve státech Illinois, Texas, Maryland, Indiana, Virginia, Severní Karolína, Tennessee. Léčba sice neselhala, ale nefungovala zde tak dobře, jak mnozí očekávali,“ uvedl pro televizi CNBC lékař a bývalý šéf Úřadu pro kontrolu léčiv Scott Gottlieb.

Řada zmíněných států, namátkou Texas či Indiana, přitom již uvolnila mírná opatření, která zavedla. Podobně je na tom například i Missouri. Zde vláda v pondělí povolila otevření obchodů a zrušila i omezení týkající se velkých akcí poté, co 21. dubna zaplavili místní Kapitol demonstranti požadující otevření země. Přibližně od demonstrace se pak začal postupně počet nově nakažených zvedat každý den.

Dva hlasy Bílého domu

Podle analytiků deníku The Washington Post celým USA chybí jednoznačné vedení. Bílý dům na základě doporučení vědců klade důraz na to, aby karanténní opatření pokračovala. Podle posledních vládních predikcí by mělo v USA začátkem června umřít denně kolem tří tisíc lidí.

Celou snahu administrativy ale shazuje prezident Donald Trump, který například v pondělním rozhovoru pro Fox News uvedl, že „chce, aby se lidé vrátili do práce“. V interview zároveň zmínil i stát Virginie, který podle jeho mínění „nepostupuje dostatečně rychle“ v otevření země. Ve Virginii přitom roste počet nově nakažených každým dnem.

Trump tuto rétoriku, která rozporuje doporučené vědecké komunity, přitom drží již delší dobu a před dvěma týdny na Twitteru požadoval, aby guvernéři „osvobodili“ své státy a umožnili lidem navštěvovat kadeřníky či fitness centra.

A právě hlas šéfa Bílého domu dodává guvernérům v řadě států dostatek sebedůvěry, aby nutná omezující opatření zrušili.

„Nedrží se vůbec doporučujícího dopisu z Bílého domu,“ uvedl pro The Washington Post ředitel Harvard Global Health Institute Ashish Jha. „Prvním kritériem uvolnění je dlouhotrvající pokles nově nakažených. A to rozhodně u mnoha států nevidíme.“

V současnosti je ve Spojených státech na 1,2 milionu nakažených a počet mrtvých již přesáhl 68 tisíc.

Americká tvrdohlavost

USA ale nechybí jen jednotné vedení. Problémem je v mnoha státech především tvrdohlavost některých obyvatel. Plné pláže navzdory zákazům nejsou výjimkou, stejně tak masivní protesty. Tisíce obyvatel Mainu, Oregonu či Kentucky se o víkendu vydaly do ulic, aby demonstrovaly za otevření obchodů. Ani jeden z těchto států přitom nedosáhl klesající křivky nově nakažených. V Michiganu pak dokonce do místního parlamentu naběhli občané se zbraněmi v rukou.

Protestující v budově michiganského Kapitolu.

Ostatně v Michiganu se v pátek odehrál jeden z nejpodivnějších příkladů toho, jak se lidé odmítají přizpůsobit omezujícím opatřením. Třiačtyřicetiletý pracovník ostrahy Calvin Munerlyn odmítl vpustit do obchodu dívku, která neměla roušku. Její rodina tak muže napadla, plivala na něj. Prodejnu nakonec opustila. O hodinu později se však manželský pár vrátil a Munerlyna zastřelil.