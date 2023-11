O krok blíž k odvrácení shutdownu. Kongresmani schválili návrh o financování vlády

Federálním agenturám dojdou peníze na platy zaměstnanců v noci na sobotu, neschválí-li do té doby Kongres nový rozpočtový návrh. Plán, se kterým přišel republikánský předseda sněmovny Mike Johnson, by části vládních složek prodloužil financování do 19. ledna a ostatním do 2. února. Zachoval by při tom rozpočtová pravidla schválená v loňském roce, kdy měli v obou komorách Kongresu navrch demokraté.

Návrh v úterý prošel poměrem 336 hlasů ku 95, když pro něj hlasovali téměř všichni zákonodárci Demokratické strany. Proti se naopak postavilo 93 členů těsné republikánské většiny. Opakoval se tak téměř stejný scénář jako na konci září při prvním prodloužení loňského rozpočtu, které vyústilo v odvolání Johnsonova předchůdce Kevina McCarthyho.

Johnsonův plán stejně jako zářijový kompromis nezahrnuje rozsáhlé škrty, které republikáni chtějí v položkách mimo obranu a sociální a zdravotní pojištění.

Podle agentury AP se však v úterý zdálo, že Johnson svou první zkoušku od nástupu do nové funkce ustojí. Ani nejzarytější odpůrci prodloužení rozpočtového provizoria totiž nepřišli s hrozbou, že vyvolají hlasování o sesazení předsedy sněmovny.

Přestože dvoustupňový plán předložený Johnsonem je podle médií neobvyklý a zpočátku sklízel kritiku některých senátorů, v úterý vše nasvědčovalo tomu, že jej Senát ve zbytku týdne rychle potvrdí.

Lídr senátorů Demokratické strany Chuck Schumer podle deníku The Washington post řekl, že bude spolupracovat se svým republikánským protějškem Mitchem McConnellem, aby prodloužení financování vlády prošlo „co nejdříve“.

Bílý dům minulý týden Johnsonův návrh označil za neseriózní, nepohrozil však, že by jej Biden v případě schválení Kongresem vetoval.