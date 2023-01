Boj o předsedu Sněmovny USA pokračuje. Je to ostuda, stěžuje si Biden

„Je opravdu ostuda, že to trvá tak dlouho,“ komentoval vývoj prezident Biden, který patří k Demokratické straně. Probíhající bitva o post v čele sněmovny podle něj neukazuje Spojené státy v nejlepším světle. Biden při setkání s novináři dodal, že nemá tušení, kdo ze souboje vzejde jako vítěz.

Dokud sněmovna nového předsedu nezvolí, nelze na plénu probírat jiné záležitosti. Volba začala v úterý, což byl první zasedací den nově zvoleného Kongresu USA, a poprvé za posledních sto let neskončila hned po prvním hlasování. Kongresmani se třikrát neúspěšně pokusili zvolit šéfa komory a následně schůzi přerušili.

McCarthy a jeho spojenci pak pokračovali v intenzivní snaze získat rebelující členy radikálního křídla Republikánské strany, vyjednávání ale zatím nemají kýžený efekt. Při čtvrtém hlasování se dnes stejně jako při tom třetím proti McCarthymu vyslovilo 20 republikánů, navíc kongresmanka Victoria Spartzová, která předtím svého kalifornského kolegu podpořila, se tentokrát hlasování zdržela. Stejný výsledek se podle listu The New York Times opakoval v kole pátém.

S pátým hlasováním se aktuální volba předsedy sněmovny stala devátou nejdelší v dějinách Spojených států, uvedl na twitteru reportér televize NBC News Steve Kornacki. Novinář webu Punchbowl News Jake Sherman pak s odkazem na nejmenovaný zdroj informoval, že bude záhy následovat šestý pokus. Pro přerušení série hlasování je potřebná většinová podpora.

Potřeba je jednota

McCarthy potřebuje ke zvolení prakticky dokonalou jednotu své strany, která v listopadových volbách získala 222 mandátů oproti 213 pro Demokratickou stranu. Americká média si všímají, že mu nepomohlo ani to, že jej dopoledne veřejně podpořil exprezident Trump považovaný stále za neoficiálního lídra Republikánské strany. V prohlášení uvedl, že McCarthy by byl dobrým předsedou sněmovny.

Jeho zvolení blokuje skupina republikánských kongresmanů považovaných za ultrapravicové či ultrakonzervativní. Mezi tímto křídlem strany a McCarthym podle médií panuje silná nedůvěra. Oba tábory druhý den volby daly najevo, že nehodlají ustupovat.

S přibývajícími hlasováními se množily projevy frustrace a rozhořčení v republikánských řadách a také spekulace o možných cestách z aktuálního patu. Ken Buck, jeden z podporovatelů McCarthyho, v rozhovoru s televizí CNN řekl, že zlom musí přijít už dnes, přičemž naznačil, že by místo dosavadního lídra mohl podpořit jeho zástupce Steva Scaliseho.

Zástupkyně druhého tábora Lauren Boebertová při projevu na plénu promluvila i směrem k Trumpovi, který by podle ní měl McCarthymu vzkázat, že „je načase odstoupit“. Kongresman Dan Crenshaw zase ji a další rebely kritizoval jako neseriózní. „Unavují mě vaše hloupé floskule... Řekněte nám za zavřenými dveřmi, co opravdu chcete, nebo držte hubu,“ citovala jej reportérka listu The Washington Post.