„Zlatonosná“ Pelosiová. Končící šéfka Sněmovny reprezentantů přinesla demokratům 4,5 miliardy od sponzorů

Nebylo úplným překvapením, co ve čtvrtek oznámila vlivná šéfka Demokratické strany v americkém Kongresu Nancy Pelosiová. „Nastala hodina, aby demokratickou frakci vedla nová generace,“ uvedla 82letá politička, která byla poslední čtyři roky jakožto mluvčí (předsedkyně – pozn. red.) Sněmovny reprezentantů třetí nejvyšší představitelkou Spojených států.

V té době totiž bylo jasné, že její strana přišla po listopadových volbách definitivně o kontrolu nad větší z obou komor parlamentu.

I když Pelosiová uvedla, že se stáhne, nikdo příliš nevěří, že by už do dění ve straně nezasahovala. „Jako mluvčí máte úžasnou moc, ale já budu mít vždycky vliv,“ uvedla v rozhovoru pro televizní stanici CNN. Pelosiová je totiž známá tím, že je mistryní mocenských her a zákulisního vyjednávání.