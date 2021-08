‚To jsme ještě nezažili.‘ Američané vykoupili střelivo, není ani pro policii

Nárůst zájmu dospěl podle prodejců k chronickému nedostatku střeliva. Výrobci nejsou schopni sháňku uspokojit, přestože šla cena nahoru.

„Několik instruktorů zrušilo účast na našich kurzech, protože jejich agentura měla nedostatek munice nebo nemohli nikde najít žádné střelivo ke koupi,“ uvedl například pro list The Times Jason Wuestenberg, ředitel americké Národní asociace instruktorů střelných zbraní.

Loni si svou vůbec první zbraň koupilo více než osm milionů Američanů. „Výsledkem byla drtivá poptávka po zbraních a zejména po nábojích,“ říká Mark Oliva z Národní střelecké sportovní nadace. Prodejci po celých Spojených státech loni celkem prodali asi dvacet milionů zbraní.

Obchodník Arden Frazin, který vlastní prodejnu střelných zbraní A&J Arms v Bardonii ve státě New York, loni v dubnu uvedl, že už vyprodal zásobu pušek AR-15 a má dál několik desítek objednávek. Také letos má co dělat, aby měl v regálech obchodu vůbec něco k prodeji.

„Noví kupci si loni pořídili 8,4 milionu zbraní. Většina z nich si ke zbrani vzala alespoň dvě balení munice po padesáti nábojích, to je kolem 840 milionů kusů. A to ani nesouviselo s lidmi, kteří už zbraně vlastní,“ uvedl Frazin pro list The Guardian.

Mezi nejžádanější střelivo nyní podle Frazina patří brokové náboje ráže dvanáct, devítimilimetrové náboje vhodné do pistolí a také náboje ráže 5,56 mm určené pro armádní automatické pušky.

„Máme asi patnáct distributorů a v továrnách se pracuje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, ale stále nemůžeme udržet krok s poptávkou,“ líčí Frazin. „Výrobci si mohou za náboje účtovat, co se jim zlíbí, a stejně nemáme lidem co prodávat,“ dodává obchodník.

„Chodí i Bidenovi voliči“

Prodavač zbraní v obchodě Good Guys Guns and Ammo v Nanuetu, Joe O’Healy, je na tom podobně. „Prodej munice se nám zvýšil desetinásobně a zásobu deseti tisíc nábojů jsme teď vyprodali během tří dnů,“ říká.

„Je to masová panika. Vidíme věci, které jsme předtím nezažili. Pro zbraně si chodí svobodné matky s kočárky a babičky tu kupují brokovnice,“ líčí. A zbraně podle O’Healyho nechodí kupovat jen konzervativci. „Chodí sem i příznivci prezidenta Joea Bidena, kteří chtějí něco malého do kabelky.

„Musíme jim říct: ,Promiňte, slečno, získání povolení k použití ruční zbraně trvá osm až osmnáct měsíců.’ Takoví zákazníci šílí,“ popisuje.

„Každý je nadšený, když může kontrolovat jiné, dokud se to netýká jeho samotného. Říkám jim: ,Hlasovali jste pro přísnější kontrolu zbraní. Takže se postavte pěkně do řady a připojte se ke všem ostatním,’“ líčí O’Healy.

„Na začátku pandemie jsme viděli lidi, kteří hromadili toaletní papír a dezinfekci. Teď je to munice,“ popisuje situaci Ari Freilich z Giffordsova právního centra pro prevenci násilí páchaného střelnými zbraněmi.

Munice chybí i policii

Podle Frazina stojí za poptávkou po střelivu nejen koronavirové restrikce či strach z nepokojů, ale také z toho, že by Bidenova vláda mohla zvýšit federální daně na zbraně.

Aby se vyrovnal nedostatek domácí výroby, dovoz munice z Ruska, Jižní Koreje, Evropské unie a dalších zemí vzrostl podle analytiků během posledních dvou let o 225 procent.

Problém s nedostatkem střeliva se dotkl také americké policie. „Vynaložili jsme úsilí na vytvoření zásob munice, pokud to vůbec bude možné,“ uvedl mluvčí policie v Las Vegas Larry Hadfield. Americké armádě munice naopak vůbec nechybí, protože si ji v šesti továrnách v zemi sama vyrábí.

USA se při tom všem v posledních měsících snaží nárůst násilí páchaného střelnými zbraněmi omezit. Jen v období kolem Dne nezávislosti, jenž připadá na 4. července, bylo v USA při 400 střeleckých incidentech zabito 150 lidí.

Podle stanice CNN násilností spojených se střelbou přibývá hlavně ve větších městech. Prezident Biden označil situaci za národní ostudu a slíbil přísnější předpisy týkající se prodeje střelných zbraní a větší prověrky.

Zakažme poloautomatické zbraně, vyzval Biden po střelbě v Coloradu: