Ráže 9 mm i do školky. Američtí učitelé jsou už zoufalí a ozbrojují se

Učitelka v mateřské škole v Ohiu, jež si přála vystupovat pod křestním jménem Mandy, učinila řadu opatření, aby zajistila svou třídu proti případnému útoku střelce. Ke dveřím přestěhovala knihovnu pro případ, že by potřebovala barikádu, v šuplíku má připravený obranný sprej.

Poté, co při květnové střelbě v texaském Uvalde zahynulo 19 dětí a dva učitelé, pocítila zoufalství. Její škola nemá automatické zámky na dveřích učeben ani policistu v kampusu. „Jsme bezmocní,“ míní Mandy. Rozhodla se proto, že potřebuje něco silnějšího. Konkrétně, pistoli ráže devět milimetrů a školení, které jí umožní nosit zbraň ve škole.

Zatímco ještě před deseti lety bylo podle deníku The New York Times (NYT) to, aby u sebe zaměstnanci amerických škol nosili zbraně, vzácné, dnes, po sérii masových střeleb, se tato strategie stala předním řešením prosazovaným republikány a zastánci práv na držení zbraní.

Napříč USA nyní umožňuje nyní nosit zbraně na školních pozemcích jiným lidem než policistům 29 států. Na Floridě slouží 1 300 pracovníků škol jako takzvaní „ozbrojení ochránci“. Program vznikl poté, co střelec v roce 2018 zabil 17 lidí na střední škole v Parklandu. V Texasu umožňuje svým zaměstnancům chodit do práce se zbraní třetina školních obvodů. Zákonodárci Ohia usnadnili učitelům a dalším zaměstnancům škol nošení zbraní po zmíněném incidentu v Uvalde.

Strategii ostře odsuzují demokraté, policejní sdružení, učitelské odbory i příznivci kontroly zbraní, podle nichž je přítomnost zbraní ve vzdělávacích institucích daleko od řešení problému a pouze vytváří další riziko. Dřívější průzkumy ukázaly, že většina učitelů ozbrojena být nechce.

Nový zákon v Ohiu si vysloužil kritiku zejména proto, že vyžaduje jen 24 hodin školení a každoroční obnovení certifikátu v délce osmi hodin. Policisté ve státě oproti tomu absolvují 700 hodin tréninku. A školní policisté (strážníci přidělení do kampusů), musí mít dalších 40 hodin navrch.

Zastánci nového zákona však tvrdí, že 24 hodin je dost, neboť zatímco policejní školení zahrnuje vše od dopravních přestupků až po právní záležitosti, zaměstnanci škol se soustředí na trénink střelby a reakce na útočníka.

„Nemůžeme čekat na změnu“

Strach, že se další útok odehraje právě v jejich zařízení, přivedl Mandy a sedm dalších pedagogů na střelnici v Rittmanu na severovýchodě státu. Během tří dnů zde trénovali střelbu, učili se první pomoc i odezvu na aktivního střelce, včetně deeskalace situace. „Vím, že střelbám na školách mohou pomoci zamezit i jiná opatření. Ale mám pocit, že si nemůžu dovolit čekat na změnu. Musíme pomoci dětem hned teď,“ myslí si Mandy.

„Nechci, aby si lidé mysleli, že jsme jen banda učitelů, kteří chtějí nosit zbraně ve školách. Miluji své žáky. Udělám vše pro to, abych je udržel v bezpečí,“ popsal NYT středoškolský učitel z Ohia Mark, jenž se společně s Mandy zúčastnil kurzu nazvaného FASTER Saves Lives.

Ten provozuje nadace Buckeye Firearms Foundation spadající pod sdružení Buckeye Firearms Association lobbující v Ohiu za zbraně. Nadace odhaduje, že během posledních deseti let vynaložila více než jeden milion dolarů (24 milionů korun) na školení nejméně 2 600 pedagogů.

Filozofií jejich kurzů je, že záchrana životů při školních střelbách je otázkou rychlosti a školy si nemohou dovolit čekat na strážce zákona. Uvaldská policie nyní čelí vyšetřování kvůli zjištěním, že více než hodinu čekala na pokyn vniknout do místnosti, kde se nacházel útočník.

Příliš reaktivní způsob

V Mandyně okrese musí kandidáty, kteří si přejí do školy chodit se zbraní, schválit školní rada. Pokud neprojdou každoročním zhodnocením, mohou o tuto výsadu přijít. Pravidla se podle NYT liší okres od okresu. Například v Suwannee na Floridě musí ozbrojení zaměstnanci škol projít i psychologickým vyšetřením a absolvovat 144 hodin výcviku.

Odborníci nicméně efektivitu takových školení zpochybňují. „Je to velmi reaktivní způsob, jak přemýšlet o prevenci násilí se zbraněmi,“ domnívá se Sonali Rajanová z Kolumbijské univerzity, která se zabývá násilím na školách.

„Pokud mají i vyškolení policisté problém se zastavením střelby, proč by to měl dokázat nedostatečně vyškolený pedagog nebo jiný zaměstnanec školy?“ uvedl Scott DiMauro z největšího svazu učitelů v Ohiu.

„Děti nebudou díky ozbrojeným učitelům ve větším bezpečí,“ domnívá se Shannon Wattsová, zakladatelka sítě rodičů bojujících za přísnější zákony o držení zbraní. „Ve skutečnosti to zvyšuje šance, že učitelova zbraň padne do nesprávných rukou nebo neúmyslně vystřelí,“ dodala.