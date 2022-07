Ukrajina může dostat západní letadla, co se osvědčila v Iráku, připouští USA

„Jsou tu americká letadla, Gripeny ze Švédska, (evropský) Eurofighter, (francouzský) Rafale. Takže je tu řada odlišných platforem, které mohou jít na Ukrajinu,“ odpověděl Brown na otázku, zda USA budou ochotny prodat nebo poskytnout Ukrajině americké bojové letouny. „Nemůžu vám říct, co to bude,“ dodal s tím, že jisté jen je, že to „bude něco neruského“.

„Všichni naši spojenci a partneři mají zájem v zajištění toho, aby si Ukrajina ustanovila vlastní bezpečnost,“ prohlásil šéf letectva. Podle Browna Ukrajina musí přejít od sovětského dědictví a ruských letadel MiG a Suchoj k modernějšímu západnímu letectvu, i z toho důvodu, že nemůže získat ruské díly pro tyto zdroje.

Brown už předtím řekl, že USA vedou diskuzi o „dlouhodobém plánu vytvoření jejich (ukrajinských) leteckých sil, které budou potřebovat v budoucnu“. Součástí této perspektivy je trénování ukrajinských pilotů, aby mohli létat v amerických stíhačkách F-15 a F-16, které opakovaně žádal ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj.

Vyjádření šéfa letectva následují poté, co Sněmovna reprezentantů schválila částku 100 milionů dolarů na trénování ukrajinských pilotů. Balíček musí schválit i Senát a podepsat prezident Joe Biden.

Letouny A-10

Tajemník amerického letectva Frank Kendall v návaznosti na Browna nevyloučil, že jednou z možností je Ukrajině poskytnout ikonický letoun A-10. „Starší americké systémy jsou možností,“ připustil s tím, že rozhodnutí je na Ukrajině. „Jsme otevřeni diskuzi s nimi o tom, jaké mají požadavky a jak je můžeme uspokojit.“

7. března 2014

USA mají obavy, zda jsou A-10 schopné uspět na současném bojišti proti nejmodernějším nástrojům války, které má protivník k dispozici. „Není to druh systému, které bychom potřebovali proti těm, kteří nás nejvíce znepokojují,“ řekl Kendall. Není jasné, koho měl přesně na mysli, s největší pravděpodobností jeho poznámka mířila na Čínu, kterou USA momentálně považují za větší hrozbu než Rusko.

Ač má Rusko k dispozici početnější a modernější letectvo, nedokázalo na Ukrajině výhodu přetavit v přesvědčivé vítězství. Ukrajinští piloti přičítají své úspěchy v odražení silnějšího nepřítele ve vzduchu lepšímu tréninku od NATO, který Rusům citelně chybí. Rusové si podle některých zpráv dokonce sami sestřelili svůj nejmodernější bombardér Su-34.

Brownova a Kendallova slova se dost liší od jejich předchozích vyjádření, kdy možnost poskytnutí amerických letounů shazovali ze stolu kvůli obavám z eskalace konfliktu s Ruskem za hranice Ukrajiny. „Nejsem si vědom žádného současného plánu nebo dokonce diskuze o poskytnutí A-10 Ukrajincům,“ řekl v březnu Kendal.

Bývalý zvláštní zmocněnec amerického ministerstva zahraničí pro Ukrajinu Kurt Volker spolu s bývalým šéfem letectva a sil NATO pro Evropu Philipem Breedlovem jako podstatný důvod, proč dát letadla Ukrajině, zmínil zkušenosti pilotů s těmito stroji. „Díky předchozím vojenským výměnným programům, už má Ukrajina malý počet pilotů trénovaných k létání v A-10,“ napsali.

Bývalý náměstek ministra námořnictva USA pro stavbu lodí a logistiku Everett Pyatt zase zdůrazňuje, že „Prase bradavičné“, jak jsou letouny přezdívány, bylo vyvinuto pro odražení invaze kolon sovětských tanků v Evropě, tedy v zásadě přesně proti té podobě vpádu, jakou momentálně praktikuje i Rusko. Letadla se už osvědčila během operace Pouštní bouře, přičemž struktura tehdejší irácké armády v mnohém připomínala tu současnou ruskou.