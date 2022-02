Rusové sestavují seznam Ukrajinců k likvidaci, varují Američané. Terčem mají být disidenti i členové LGBTQI+

„Jsme hluboce znepokojeni neustávajícím porušováním lidských práv ze strany Ruska v těch částech Ukrajiny, které už okupuje, a máme veškeré důvody se domnívat, že se tyto obavy znásobí po nové vojenské ofenzivě,” stojí v dopise Vysoké komisařce OSN pro lidská práva (OHCHR) Michelle Bacheletové zveřejněném listem The Washington Post.

„Ráda bych vás upozornila na znepokojivé informace, které nedávno získaly Spojené státy a které naznačují, že se plánuje porušování a zneužívání lidských práv po další invazi,“ píše americká ambasadorka OSN.

Podle Crockerové Rusové chystají řadu odvetných operací proti ruským a běloruským disidentům, novinářům a protikorupčním aktivistům, náboženským a etnickým minoritám a členům LGBTQI+ komunity. Akce namířené proti kritikům invaze a dalším cílům mají mít podobu „cíleného zabíjení, únosů, neoprávněných detencí a použití mučení”.

„Máme důvěryhodné informace, které naznačují, že ruské jednotky vytváří seznamy Ukrajinců, které chtějí zabít nebo poslat do táborů po vojenské okupaci,“ pokračuje dopis. „Máme rovněž důvěryhodné informace, že ruské jednotky pravděpodobně použijí smrtící prostředky k rozehnání pokojných protestů nebo zastavení jiného pokojného odporu civilního obyvatelstva.“

Ambasadorka uvádí, že USA sdílí s OSN informace proto, aby OHCHR mohla splnit svůj závazek ochrany lidských práv. OSN v roce 2014 ustanovila na Ukrajině speciální misi zaměřenou na monitorování sporných oblastí na východě země.

Dopis je pravý, tvrdí média

Podle listu The New York Times autenticitu dopisu potvrdili tři nejmenovaní američtí činitelé. Server Foreign Policy s odvoláním na zdroje z administrativy prezidenta Joea Bidena píše, že zpravodajské sítě uskupení Five Eyes (USA, Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland) zachytily informace od ruských zpravodajských služeb FSB a GRU o budování seznamů.

Foreign Policy dodává, že Bidenova administrativa byla překvapena formalizovanou podobou seznamů. Jeden zdroj z Kongresu podotkl, že plán zapadá do parametrů ruské vojenské doktríny, kdy zatímco ozbrojené síly dobývají klíčové vojenské objekty, speciální operační týmy se mezitím v zemi starají o odstranění opozičních elementů.

Moskva se zatím k nařčení nevyjádřila. Už dříve ale Kreml opakovaně nařkl Západ z vytváření dezinformací s cílem očernit Rusko.

Spojené státy podle dopisu upozornily na nebezpečí porušování lidských práv v případě ruské invaze už ve čtvrtek při vystoupení šéfa diplomacie Antonyho Blinkena před Radou bezpečnosti OSN. Ten ve svém projevu mimo jiné vyzval Rusko, ať stáhne svoje vojáky z pohraničí a vrátí se k jednacímu stolu.

Blinken plánuje ve čtvrtek setkání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem, pokud tedy Rusko do té doby nenapadne Ukrajinu. Domlouvat by měli mimo jiné detaily případného summitu mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a šéfem Kremlu Vladimirem Putinem.

Biden v pátek řekl, že se Putin podle informací amerických tajných služeb k invazi již rozhodl, útok podle něj pravděpodobně přijde v příštích několika dnech. Rusko podle Západu shromáždilo u hranic s Ukrajinou přes 150 000 vojáků, Moskva nicméně nadále odmítá, že by chystala útok.

Podle západních zemí chce Moskva vytvořit falešnou záminku pro invazi. Jí podporovaní povstalci na východě Ukrajiny přitom v posledních dnech zintenzivnili útoky na ukrajinskou armádu. Rusko již vypjatou situaci na východě Ukrajiny uvedlo jako důvod pro prodloužení svých cvičení v Bělorusku, která měla skončit v neděli.