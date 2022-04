Chceme Rusko na Ukrajině oslabit tak, aby už nemohlo útočit jinde, uvedly Spojené státy

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Chceme vidět Rusko oslabené do takové míry, že nebude moci dělat ty druhy věcí, které dělalo při invazi na Ukrajinu,“ řekl ministr obrany Austin. Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Gordon Johndroe uvedl, že Austinův komentář je v souladu s dlouhodobějším cílem USA, a to „udělat z této invaze strategické selhání pro Rusko“.

„Jedním z našich cílů bylo omezit schopnost Ruska něco takového udělat znovu, jak řekl ministr Austin. Proto vyzbrojujeme Ukrajince zbraněmi a vybavením, aby se bránili ruským útokům, a proto používáme sankce a exportní kontroly, které jsou přímo namířeny na ruský obranný průmysl, aby podkopaly ruskou ekonomickou a vojenskou sílu,“ řekl mluvčí.

Americká média podotýkají, že američtí činitelé proti Rusku dosud takto nevystupovali. Administrativa prezidenta Joea Bidena se snažila držet se zpátky a nezadávat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi záminky k vyhrocení konfliktu. „Přímá konfrontace mezi NATO a Ruskem je třetí světová válka. Něco, čemu musíme se snažit zabránit,“ řekl přímo Biden.

Opatrný postoj USA byl podle východoevropských činitelů velmi frustrující, uvádí s odvoláním na své zdroje stanice CNN. „Jediné řešení tohoto je, aby Ukrajina vyhrála,“ cituje jednoho z nich.

Zdá se, že Washington nyní došel ke stejnému názoru. Návštěva Kyjeva americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem a Austinem spolu se slovy druhého uvedeného naznačují změnu politického kurzu USA vůči Rusku.

„Rusko už selhalo a Ukrajina už uspěla,“ komentoval válečnou situaci Blinken. „Víme, že suverénní, nezávislá Ukrajina tu bude mnohem déle, než bude na scéně Vladimir Putin,“ dodal. Jeho slova upomínají na Bidenův tvrdý výrok, že „ten člověk nesmí zůstat u moci“, který Moskva interpretovala jako výzvu k Putinovu sesazení.

O prohře Ruska mluvil i Austin. „Už ztratilo hodně vojenského potenciálu,“ řekl šéf Pentagonu. „A hodně svých vojáků. A my chceme dohlédnout na to, že nebudou mít schopnost tento potenciál rychle nahradit.“

List The New York Times s odvoláním na washingtonské činitele píše, že nynější strategií USA je vyslat do Ruska zprávu, že pokračování vojenského konfliktu s Ukrajinou bude pro Rusko zničující a Putin si ho nemůže dovolit. Optimistickými tvrzeními o možném ukrajinském vítězství chtějí Kyjevu poskytnout „nejsilnější možnou výhodu“ při jednání o míru s Moskvou.

Obavy z další ruské agrese

Posun podle analytiků reflektuje sílící obavu západních představitelů, že šéfovi Kremlu Ukrajina nebude stačit a pokud by ji dobyl, hodlal by pokračovat v agresivních výpadech dál. „Rovnováha v samotném NATO se posunula. Nyní se zdá, že argument zní, že nejde jen o Ukrajinu; jde o větší problém, jímž je hrozba, kterou Rusko představuje pro Evropu jako celek,“ říká ředitel think-tanku Defense Priorities Rajan Menon. „A když se na to podíváte takto, pak tyto komentáře začínají dávat smysl.“

„Není to jen krátkodobé vítězství, ale dlouhodobá strategie,“ cituje stanice CNN nejmenovaného britského diplomata, proč USA hodlají masivní vojenskou pomocí vyčerpat Rusko na Ukrajině. „Způsob, jakým se na to díváme, je takový, že jde o investici do kastrace ruské armády a námořnictva na příští desetiletí,“ přiznává i zdroj z amerického Kongresu.

Odborníci ale varují, že USA se pohybují na tenké hraně. Ruský prezident může odkazovat na americké komentáře jako na potvrzení, že právě USA mohou za vypuknutí vojenského konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem s cílem Rusko oslabit. „Putin to využije k podněcování nacionalismu,“ říká James Arroyo, bývalý vysoký britský úředník pro národní bezpečnost, který nyní slouží jako ředitel think tanku Ditchley Foundation.