Tři tisíce amerických vojáků míří do východní Evropy. Většina z nich najde útočiště v Polsku nebo Rumunsku

Americký prezident Joe Biden ve středu schválil rozmístění tří tisíc amerických vojáků především ve východní Evropě. Tisíc z nich se už na evropském kontinentu nachází a přesune se v nejbližších dnech z Německa do Rumunska. Do Německa a Polska nově přicestují dva tisíce vojáků. Sdělil to mluvčí Pentagonu John Kirby.