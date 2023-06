Řež mezi republikány se rozjela, DeSantis poprvé zaútočil na Trumpa

DeSantis, který je považován za hlavního Trumpova vyzyvatele v boji o nominaci Republikánské strany, kandidaturu potvrdil minulý týden po měsících spekulací. Výjezd do Iowy na úvod kampaně není nijak překvapivý, neboť tento stát je pro kandidáty mimořádně významný vzhledem k pozici na začátku cyklu stranických primárek. Floridský guvernér jej v posledních měsících navštívil vícekrát.

DeSantis se do klíčového státu na středozápadě USA vrátil v úterý a jeho série vystoupení tam ve středu pokračovala. Nejvíce pozornosti přitáhla jeho tisková konference po úterním projevu, při níž se podle agentury AP vymezoval vůči Trumpovi způsobem, jaký u něj zatím nebyl k vidění.

Před novináři zpochybnil, zda se exprezident v otázce migrace stále drží svého hesla „Amerika na prvním místě“, a naznačil, že se „posunul doleva“, protože to pro něj bylo výhodné. „Dříve říkal, jak je Florida skvělá. Sakra, vždyť celá jeho rodina se za mého guvernérství přestěhovala na Floridu,“ řekl 44letý republikán, který vede třetí nejlidnatější stát USA od roku 2019.

Jeho další výpad souvisel s plánem, který dojednali demokratický prezident Joe Biden a republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy ve snaze odvrátit platební neschopnost americké vlády. DeSantis dohodu o pozastavení dluhového stropu USA kritizoval a uvedl, že Trump v této věci mlčí. „Čekáte na to, až vám průzkumy řeknou, jaké stanovisko zaujmout?“ řekl.

Podobná kritika zatím od DeSantise nepřicházela. Floridský guvernér je podle komentátorů ve složité pozici, kdy si nemůže silnou skupinu Trumpových fanoušků příliš pohněvat a zároveň se musí vůči exprezidentovi vymezovat, aby nabídl republikánským voličům alternativu. Zatím Trumpa nekritizuje ani za jeho právní problémy včetně verdiktu newyorské poroty, který mu připisuje sexuální zneužití novinářky Jean Carrollové.

Proti woke

DeSantis je někdejším blízkým Trumpovým spojencem a v samotném politickém programu se od exprezidenta příliš neliší. Během úřadování na Floridě podepsal řadu kontroverzních zákonů, které omezují přístup k potratům a ke zdravotní péči pro transgenderovou mládež, uvolňují pravidla kolem držení střelných zbraní, zakazují na základních a středních školách diskuse o sexuálních menšinách nebo o genderu či jinak omezují školy v tvorbě výukových programů.

V pondělním rozhovoru s televizí Fox News DeSantis uvedl, že jako prezident by „zničil levičáctví v této zemi“ a skoncoval s „woke ideologií“, aniž by vysvětlil, co tímto výrazem myslí. Slovo „woke“ v poslední době často používají republikáni a jim naklonění komentátoři jako nálepku pro různé koncepty, se kterými nesouhlasí, od práv pro transgenderové osoby po snahu bojovat proti klimatickým změnám. DeSantis v posledních měsících neustále varuje před „woke“ hnutím a o Floridě hovoří jako o místě, kde „woke“ umírá.

Zda je tato strategie úspěšná, začne být jasné až po únorových primárkách v Iowě. Zatím průzkumy mezi republikánskými voliči dál favorizují Trumpa. Ve dvou celoamerických sondážích provedených po DeSantisově oznámení kandidatury na něj měl exprezident navrch o 24, respektive 34 procentních bodů. Průzkum provedený v Iowě těsně před DeSantisovým vstupem do kampaně opanoval Trump poměrem 62 ku 20 procentům.

25. května 2023

Do boje se chystá i Pence

Do boje o Bílý dům se podle médií v nejbližší době pustí i bývalý viceprezident Mike Pence. Svou kandidaturu by měl ohlásit ve středu 7. června a i on začne svou kampaň ve státě Iowa. Pence je vnímán jako představitel konzervativní evangelické pravice a zastává tvrdé postoje proti potratům. V posledních letech varuje před růstem populismu v Republikánské straně či proti politiků, kteří chválí ruského prezidenta Vladimira Putina.

Pence byl po většinu svého mandátu viceprezidenta loajální k Trumpovi. Roztržka mezi oběma muži nastala poté, co Pence odmítl Trumpovu výzvu, aby znemožnil potvrzení výhry stávajícího prezidenta Joea Bidena během zasedání Kongresu, kterému Pence jako viceprezident předsedal. Jeho role při tom byla pouze protokolární, uvádí agentura AFP. Aby zasedání Kongresu přerušili, vnikli do sídla parlamentu na Kapitolu 6. ledna 2021 Trumpovi příznivci.