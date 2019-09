Další střelecký útok v Texasu si vyžádal 5 lidských životů, dalších 21 osob je zraněno. Útočník střílel z auta

Útok se odehrál mezi městy Midland a Odessa, která spolu těsně sousedí. Útočník nejprve začal střílet ze svého auta na dopravní policisty a jednoho z nich zranil. V autě byl sám, po incidentu s policisty pokračoval na západ směrem k Odesse. Zasáhl dalšího člověka a při průjezdu městem dál střílel po náhodných motoristech i kolemjdoucích.



Odessa police chief says at least 5 people were killed and 21 injured after a mass shooting in Odessa, Texas, in a "horrific" day. pic.twitter.com/kzDB7CeJS9

Následně útočník ze svého auta vystoupil, ukradl poštovní dodávku a pálil dál, sdělil velitel policie v Odesse Michael Gerke. Při pronásledování chvíli nebyla situace jasná a policie se nejprve domnívala, že střelci jsou dva. Pachatel zamířil na parkoviště ke kinu a tam byl při přestřelce s policisty zasažen a zabit. Policie pak uvedla, že útočník z osobního auta a z poštovní dodávky je jeden a týž člověk.

Podle Gerkeho jsou mezi postřelenými tři policisté, z nichž jeden je zraněn těžce. Mezi zraněnými je také 17měsíční holčička, kterou do obličeje zasáhl střep. Do nemocnice ji dopravili letecky. Stav dalších sedmi zraněných je kritický.

„Myslíme si, že útočník byl jen jeden a že jsme ho dostali,“ řekl televizi CNN starosta města Midland Jerry Morales.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow.