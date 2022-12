Přistihli ho jen při jízdě načerno. Vrah školačky je v německé vazbě

Muž z africké Eritreje byl pouze jednou přistižen při jízdě načerno, jinak u policie nemá žádný záznam. Nic nenasvědčuje ani politické nebo náboženské motivaci, řekl dnes během návštěvy místa činu ministr vnitra spolkové země Bádensko-Württembersko Thomas Strobl.

Pachatel v pondělí ráno napadl, pravděpodobně nožem, dvě dívky na cestě do školy a těžce je zranil. Čtrnáctiletá dívka s německým občanstvím a tureckými kořeny později svým zraněním podlehla. Přesnou příčinu úmrtí má určit pitva.

Druhá oběť, která je o rok mladší, je v péči lékařů. Dívka je zraněna tak vážně, že v jejím případě se podle agentury DPA zvažuje podezření z pokusu o vraždu. Rovněž psychický stav dívky je závažný, řekl mluvčí státního zastupitelství. Podle něj se dívka již dověděla, že její kamarádka je mrtvá.

Podezřelý, kterého policie v pondělí dopadla v nedalekém uprchlickém zařízení, byl s vážnými zraněními převezen do nemocnice a byl několik hodin operován. Nyní je pod policejním dozorem. K motivu činu vyšetřovatelé nemají žádné informace. Zajistili však nůž, kterým byl útok pravděpodobně spáchán, a nyní ho zkoumají.

Duševní poruše nic nenasvědčuje

Podezřelý dnes před soudcem v nemocnici odmítl vypovídat. Soud ho poslal do vazby a muž byl umístěn do vězeňské nemocnice. Úřady rovněž zjišťují, zda existují indicie pro omezenou příčetnost nebo nepříčetnost muže, který by pak mohl být umístěn na psychiatrickou kliniku. Dosud však duševní poruše nic nenasvědčuje.

Spolu s podezřelým útočníkem policie v pondělí zadržela ještě další dva muže z Eritreje, kteří byli později propuštěni. Podezření vůči nim se nepotvrdilo. Podle DPA není jasné, zda něco řekli k možným motivům 27letého útočníka.

„Nyní státní zastupitelství a policie vyšetřují, proč k útoku na obě dívky došlo a zda se podezřelý a obě dívky předtím znali,“ sdělily úřady. Případ by mohl získat i politický rozměr, protože podezřelým z trestného činu je žadatel o azyl. Už v pondělí na to poukázali někteří politici protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD).

Premiér spolkové země Bádensko-Württembersko Winfried Kretschmann (Zelení) varoval před předčasnými závěry. „Mohu jen varovat před konstruováním souvislostí předtím, než bude čin objasněn,“ řekl Kretschmann. Policie požádala veřejnost, aby nechovala „obecné podezření“ vůči cizincům či žadatelům o azyl.

Turecký velvyslanec v Německu Ahmet Basar Sen požaduje důsledné vyšetření činu, který podle něj silně znejistil tureckou komunitu v Německu. Velvyslanec uvedl, že navštívil rodinu mrtvé dívky.

Ke zdi u místa činu dnes lidé nosili svíčky, květiny a pozdravy. Mezi svíčkami byl i plyšový medvídek, opodál figurka anděla. „Doufejme, že vraha stihne spravedlivý trest,“ stojí podle agentury DPA na jednom ručně psaném vzkazu.