K útokům na Srí Lance se přihlásil IS. Strůjcem má být radikální klerik Zahrán Haším

Zahrán Haším Na internetu se začaly objevovat nepotvrzené informace z Hašímova života, jejich autor se označuje za jeho blízkého přítele. Haším se údajně narodil ve městě Kathankudy v okrese Batticaloa, který se nachází na východě ostrova. V tomto městě, kde muslimové tvoří většinu obyvatelstva, teroristé v neděli zaútočili na evangelický kostel.

Společně s bratrem Zainím pochází Haším z chudých poměrů a v Kathankudy začal navštěvovat náboženskou školu, takzvanou madrasu. Stále častěji se ale dostával do sporu s přednášejícími a snažil se na svou stranu dostat i další studenty. Nakonec byl ze školy vyloučen . Poté, co opustil madrasu, začal sám kázat a mezi mladými muslimy si získal uznání i svou vynikající arabštinou.

Stále více se začal přiklánět k salafismu , což je směr islámu, který se snaží toto náboženství očistit od cizorodých, zejména západních vlivů a ve své radikální podobě směřuje k potlačení práv a svobod nemuslimů. Hlásí se k němu i mnoho pachatelů teroristických útoků z minulosti. Kvůli tomu se Haším ve zlém rozešel se srílanskou odnoží nadnárodní organizace Tauhíd džamáate a založil novou srílanskou organizaci národní Tauhíd džamáate (NTJ), kterou srílanské úřady viní z nedělních masakrů. Této skupině se přisuzují i loňské útoky, při nichž byly poškozeny buddhistické sochy.

Před třemi lety se podle některých zpráv dostal do konfliktu s věřícími z jedné z mešit v Kathankudy a poté, co se o něj začala zajímat policie, uprchl na Maledivy .

Na internetu se objevily záběry, na kterých pachatelé atentátů přísahají věrnost abú Bakrovi Bagdádímu , vůdci Islámského státu (IS), který se k útokům přihlásil. Skupinu osmi mužů vede právě Haším, který je znám výzvami k násilí, podporou IS a plamennými projevy, které zveřejňuje na sociálních sítích. Zatím se rozcházejí zprávy o tom, kde samotný Haším zaútočil.

Podle CNN Haším plánoval počátkem dubna rovněž zaútočit na úřad indického velvyslance v Kolombu.