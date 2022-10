Nejen v zákopech se vede rusko-ukrajinská válka. Ta se nyní přenesla i do míst, kde by to málokdo čekal. „Dosud byla Arktida považována za vzorovou laboratoř mezinárodní spolupráce a dávána za příklad. Po ruské vojenské agresi na Ukrajině se však i arktická spolupráce dostala na bod mrazu,“ řekla pro Lidovky.cz Barbora Halašková, odbornice zaměřující se na Arktidu z Masarykovy univerzity v Brně.