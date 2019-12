V Číně odsoudili do vězení protestantského pastora a tři vědce, kteří upravovali DNA lidských embryí

Peking V Číně v pondělí odsoudili do vězení pastora neoficiální protestantské církve a tři vědce, kteří se zabývali genetickou modifikací člověka. Agentura Nová Čína oznámila, že pastor Wang I byl odsouzen k devítiletému žaláři a genetici k trestům od 18 měsíců do tří let.

Wang byl mezi několika desítkami vůdců a vyznavačů církve známé pod anglickým názvem Early Rain Covenant Church, kteří byli zatčeni před rokem. Svoboda vyznání je v Číně sice dána ústavou, ale v praxi podléhají náboženská hnutí státní kontrole. Čínští křesťané - jichž je odhadem 60 milionů - jsou tak rozděleni na oficiální církev, která je podřízena komunistické straně, a na podzemní církev, která je věrná Vatikánu, pokud jde o katolíky, a v případě protestantů je nezávislá.

‚Týrání našich muslimských bratrů.‘ Özil se postavil za Ujgury, Čína zrušila přenos jeho zápasu Podle čínských zákonů musí být místa, kde se konají bohoslužby, registrována a podléhají vládnímu dozoru. Některé církve to ale neudělaly a Čína nyní přísněji trestá vyznavače nepovolených ritů. Součástí rozsudku nad Wangem je také odebrání politických práv na tři roky a konfiskace jeho osobního majetku v hodnotě odpovídající 163 000 korunám. Čína v převýchovných táborech Ujgurům ‚vymývala mozky‘, ukazují dokumenty Vědec Che Ťien-kchuej se loni postaral o senzaci, když oznámil, že se narodily první geneticky modifikované děti vzešlé z jeho výzkumu. Podle Nové Číny byl v pondělí odsouzen ke třem letům vězení a pokutě tří milionů jüanů (9,8 milionu korun). K nižším trestům byli odsouzeni i dva jeho kolegové - Čang Žen-li k dvouletému vězení a pokutě milionu jüanů a Čchin Ťin-čou k osmnáctiměsíčnímu žaláři a pokutě 500 000 jüanů. Čína si zkouší získat Čechy, ale bez úspěchu, píše The Economist. Tématu se obsáhle věnuje v posledním čísle Che se snažil zajistit u dětí odolnost proti viru HIV, jímž byl nakažen otec narozených dvojčat. Čínská vláda se stala terčem kritiky za benevolentní postoj k jeho výzkumu. V mnoha zemích je genetické přepisování lidských embryí zcela zakázáno. Jinde je považováno za neetické a nebezpečné. Světová zdravotnická organizace (WHO) upozornila, že by genetické modifikování lidského embrya mohlo mít nezamýšlené následky. Čína výzkum nechala zastavit a Chea začala vyšetřovat policie.