V La Manche zuří ‚rybí válka‘. Francouzi a Britové se opět přou na téma brexit

Celý poprask začal ve čtvrtek, kdy francouzští úředníci zadrželi britský trailer v přístavu Le Havre. Ostrovní rybáři totiž údajně lovili u ústí řeky Seiny bez příslušných povolení. Podle Francouzů šlo jen o uplatnění stejného přístupu, jaký zastávají Britové. Ti totiž po brexitu údajně přestali svým francouzským protějškům licence vydávat.



„Musíme mluvit jazykem síly, neboť se zdá, že to je to jediné, čemu britská vláda rozumí,“ uvedl francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune. Pokud Britové do úterý nesjednají nápravu, Beaune pohrozil dalšími kroky. Francouzské přístavy se prý Britům uzavřou nadobro a zboží putující skrz Francii do EU budou čekat zpřísněné kontroly.



„Zkroťte“ Macrona

Jenže Britové s francouzskou verzí událostí ostře nesouhlasí. Od brexitu údajně schválili 98 procent žádostí o rybářské licence. Postěžovali si zároveň na „konfrontační jazyk“, který země galského kohouta od počátku ve vyjednávání uplatňuje.

Britský premiér Boris Johnson měl dokonce na summitu G20 vyzvat šéfku Evropské komise, aby „zkrotila“ francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. S informací přišel britský nedělník The Sunday Telegraph.

„Pokud dojde k porušení dohody, nebo pokud si budeme myslet, že k porušení dohody došlo, uděláme vše nutné k ochraně britských zájmů,“ řekl Johnson v sobotu televizní stanici Sky News. Francie podle něj musí stáhnout své hrozby, což bude první krok k vzájemnému smíru.

Francouzský prezident ale také měl k věci co říci. „Když strávíte roky vyjednáváním dohody a o pár měsíců později děláte opak toho, na čem jste se dohodli, a to v bodech, které vám vyhovovaly nejméně, není to zrovna velký důkaz vaší důvěryhodnosti,“ řekl Macron na okraj summitu G20. Není to první rétorický štulec, který šéf Elysejského paláce Londýnu udělil.

„My velmi dobře víme, co je to britská suverenita,“ utrousil například francouzský prezident na červnovém summitu G7. „Nemyslím si, že by v Evropě byla jiná země, která by ve věci své suverenity zaměstnala ty ostatní tolika hodinami práce.“



Budoucnost brexitové dohody tak dost možná záleží především na tom, zda Macron s Johnsonem dokážou krotit svůj temperament. Rybolov sice tvoří jen zlomek jejich HDP, ani jeden z lídrů však není znám tím, že by rád couval ze započatého boje.

S koncem včerejšího summitu G20 však již Macron i Johnson vášně krotili a hovořili o snížení napětí v nadcházejících dnech. Elysejský palác uvedl, že chtějí co nejrychleji přijmout „praktická a operační opatření“.