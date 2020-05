V Římě zemřel velmistr Řádu maltézských rytířů Dalla Torre, bylo mu 75 let

Řím Ve věku 75 let zemřel ve středu v Římě velmistr Řádu maltézských rytířů Giacomo Dalla Torre. ČTK o tom informovalo české velkopřevorství, které tento řád reprezentuje v České republice. Dalla Torre byl velmistrem řádu od roku 2018.

Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto se narodil 9. března 1944 v Římě, kde vystudoval archeologii a dějiny umění. Členem Řádu maltézských rytířů byl od roku 1985.

Řád nyní povede Portugalec Ruy Gonçalo do Valle Peixoto, a to do doby, než se uskuteční volba velmistra. Za normálních okolností by se podle agentury Reuters volba konala v Římě zhruba do tří měsíců, v nynější pandemii se ale zřejmě posune, řekl agentuře zdroj z řádu.

Řád maltézských rytířů, který jako křesťanský řád uznal papež Paschalis II. v roce 1113, vznikl v 11. století v Jeruzalémě původně jako řád vojenský a špitálnický. V současnosti se věnuje především humanitární činnosti. Sídlo řádu je od roku 1834 v Římě.

Podle agentury Reuters má řád na 13 500 členů, desetitisíce lidí s ním spolupracují jako dobrovolníci například v uprchlických táborech, střediscích pro léčbu drogově závislých či zdravotnických centrech po celém světě.