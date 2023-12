Varování pro Zelenského? Ukrajinci jsou proti odvolání generála Zalužného

Navzdory snaze demonstrovat jednotu v době války s Ruskem jsou již několik týdnů patrné známky třenic mezi Zalužným a prezidentem Volodymyrem Zelenským, připomínají ukrajinská média. Podle nich to vyvolává spekulace, že by šéf armády mohl být odvolán.

Ze sondáže Kyjevského mezinárodního sociologického institutu (KIIS) provedené na začátku prosince vyplývá, že pouze dvě procenta Ukrajinců by schvalovalo, pokud by Zelenskyj Zalužného odvolal z funkce. Naopak 72 procent by takový krok vnímalo negativně.

Zalužnyj dohlížel na rozsáhlou protiofenzívu v letošním roce, při níž se ale ukrajinské armádě nepodařilo osvobodit rozsáhlá Ruskem obsazená území na jihu a východě napadené země.

U mnoha Ukrajinců je ale stále velmi oblíbený s ohledem na skutečnost, že loni vytlačil ruské jednotky z významné části okupovaných území, připomněla agentura Reuters.

Začátkem tohoto týdne KIIS zveřejnil také výsledky průzkumu, podle kterého si ukrajinská armáda zachovává téměř absolutní důvěru veřejnosti (96 procent), přičemž toto číslo je stejné jako v prosinci 2022. Zalužnému v této sondáži vyjádřilo důvěru 88 procent respondentů.

