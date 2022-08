Ukrajina vyřadila dva mosty u Chersonu, Rusům omezila zásobování, hlásí Londýn

Kyjev již v týdnu oznámil, že zasáhl a vyřadil z provozu Kachovský most ležící v Chersonské oblasti. Londýn tyto zprávy potvrdil. Dodal, že Rusům se sice v uplynulých dnech podařilo částečně opravit zasažený Antonivskyj most, jeho stav ale nadále není dobrý.

Poškozený je i hlavní železniční most nedaleko Chersonu. Od konce července tak Rusové používají pro zásobování jen nedaleký pontonový most, dodalo britské ministerstvo obrany ve zprávě shrnující nejnovější poznatky britských zpravodajských služeb.

„I když se Rusku podaří mosty opravit, budou stále velmi zranitelné,“ říká rovněž zpráva. „Pozemní zásobování pro několik tisíc ruských vojáků na západním břehu je téměř jistě závislé na pouhých dvou pontonových mostech,“ dodalo britské ministerstvo.

Cherson bylo první větší město, kterého se ruské síly po invazi do sousední země zmocnily, načež získaly kontrolu i nad Chersonskou oblastí. Před časem se začalo hovořit o ukrajinské protiofenzivě v tomto regionu s cílem osvobodit ho od okupačních sil; ukrajinská armáda začala v posledních týdnech získávat zpět pozice v oblasti, k čemuž jí pomáhají dodávky zbraní ze Západu.

Rusko vyhrožuje USA přerušením vztahů

Rusko znovu varovalo Spojené státy před kroky, které by mohly vést k přerušení diplomatických vztahů. V rozhovoru s tiskovou agenturou TASS to uvedl Alexander Darčijev, šéf odboru Severní Ameriky na ruském ministerstvu zahraničí.

Na dotaz, zda se zvažuje „degradování“ diplomatických vztahů Moskvy a Washingtonu, Darčijev uvedl: „Nerad bych se pouštěl do hypotetických diskuzí, co je možné a co ne v současné turbulentní situaci, kdy obyvatelé Západu v čele se Spojenými státy pošlapali mezinárodní právo a porušili veškerá tabu v diplomatické praxi.“

V této souvislosti se zmínil o snaze označit Rusko za sponzora terorismu, o které se nyní diskutuje v americkém Kongresu . „Pokud k tomu dojde, bude to znamenat, že se Washington dostal do bodu, ze kterého není návratu,“ dodal ruský diplomat s tím, že Moskva na to již americkou stranu upozornila.

Rezoluci vyzývající k označení Ruska za sponzora terorismu přijal americký Senát 27. července kvůli ruskému počínání v Čečensku, v Gruzii, v Sýrii a na Ukrajině, které způsobilo smrt žen a dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval již v dubnu šéfa Bílého domu Joea Bidena k zařazení Ruska na černou listinu zemí sponzorujících terorismus.

Přerušením vztahů pohrozila Spojeným státům na začátku srpna i mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. „Američtí zákonodárci, včetně létající předsedkyně Sněmovny reprezentantů (Nancy) Pelosiové, v protiruském zápalu vyčerpali celý dostupný sankční instrumentář, který se celkově předvedl jako neúčinný, a nakonec se rozhodli přistoupit k tak silné zbrani, jakou je podle jejich názoru vyhlášení Moskvy za sponzora terorismu,“ uvedla tehdy mluvčí podle agentury TASS.

Odkazovala přitom na let Pelosiové na Tchaj-wan. „Měli by vědět, že jsme připraveni na jakýkoli vývoj situace. Pokud se ve Washingtonu rozhodnou úplně zastavit spolupráci s Moskvou, tak to přežijeme,“ dodala.