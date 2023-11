Přes polovinu Rusů by chtělo mír. A ponechat zabraná území, ukázal průzkum

Obecně přívrženců míru přibylo: 55 procent dotázaných Rusů se domnívá, že by bylo záhodno ukončit válku a zahájit mírová jednání, zatímco 38 procent se zasazuje za další válčení.

Většina Rusů je podle poznatků z průzkumu nicméně přesvědčena, že válka ještě potrvá přinejmenším půl roku – a skoro polovina počítá s tím, že válčit se bude ještě více než rok.

Pokud by dotázaní měli možnost vrátit se do minulosti a ovlivnit rozhodnutí o zahájení „speciální vojenské operace“, tedy o invazi do sousední země, pak 41 procent by toto rozhodnutí zrušilo – a 43 procent by je podpořilo.

Podpora ruských ozbrojených sil zůstává podle sociologů od začátku konfliktu stabilně vysoká: v říjnovém průzkumu se 76 procent dotázaných vyjádřilo, že počínání armády na Ukrajině podporují či spíše podporují (v září to bylo 73 procent). Odmítavý postoj v říjnu zaujalo 16 procent dotázaných, v srpnu jich byla pětina.

20. října 2023