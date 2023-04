„Kdyby znali ztráty, zbláznili by se.“ Rus fotící hroby uprchl před smrtí

„Potřeboval jsem lidem dokázat, že došlo ke katastrofě, že lidé umírají tady, blízko nich,“ vypráví Votanovskij. „Potřeboval jsem lidem ukázat, že válka se dotkne všech a všeho,“ sdělil aktivista stanici BBC.

Když začátkem tohoto měsíce uprchl z Ruska, obsahovala jeho databáze více než 1 300 jmen. Jedná se přitom o mrtvé pouze z Krasnodarského kraje.

Votanovskij začal v květnu 2022 cestovat po Krasnodarském kraji a navštívil všechny tamní hřbitovy s cílem zjistit počty padlých během války, kterou Moskva na Ukrajině zahájila koncem loňského února. Pečlivě zaznamenával jména a podrobnosti o všech nalezených hrobech a padlé identifikoval díky dotazování lidí a věncům či fotografiím na hrobech.

Hřbitovy trestanců a žoldnéřů

Loni v prosinci se aktivista vydal do Bakinské, aby vyfotografoval hroby řadových vojáků. Pracovníci hřbitova mu ale řekli, že pohřbívají bojovníky Wagnerovy společnosti zabité v boji.

„Když jsme tam byli, bylo tam už 48 hrobů Wagnerovců. Když jsme tam přišli příště, o několik dní později, bylo tam 95 hrobů. Pak 164 a o něco později asi 270,“ říká s tím, že se na místo stále vracel, aby počty a jména padlých zdokumentoval.

„Bylo jasné, že to byli trestanci a žoldnéři,“ říká. „Byli naverbováni z věznic. Novináři se podívali na jména a zjistili, za co šli do vězení.“

Nebyli to však jen padlí Wagnerovci ze hřbitova v Bakinské, co Votanovskij dokumentoval. Pokračoval v pátrání po všech mrtvých vojácích na všech hřbitovech v Krasnodarském kraji. A to, co zjistil, ho šokovalo.

„Faktem je, že od prosince 2022 se ztráty na ruských bojištích několikanásobně zvýšily,“ říká Votanovskij a ukazuje statistické údaje, které shromáždil v Krasnodarském kraji. „Počet mrtvých prostě prudce vzrostl. A v poslední době jsou na hřbitovech samí mobilizovaní vojáci a chlapi z Wagnerovy skupiny. Profesionálních vojáků bylo velmi málo,“ dodává.

Několik západních zpravodajských služeb tvrdí, že ruské armádě docházejí lidé. Loni prezident Vladimir Putin vyhlásil v Rusku „částečnou mobilizaci“, při které byly desetitisíce mužů povolány do zbraně a poslány na frontu na Ukrajině.

Poslední oficiální počet mrtvých poskytla ruská armáda v září 2022, kdy ministr obrany Sergej Šojgu uvedl, že na Ukrajině zahynulo 5 937 vojáků. Odhady celkových ztrát se liší, ale většina amerických a evropských zdrojů odhaduje, že počet ruských obětí výrazně překročil 60 000.

Za pravdu o hřbitovech výhrůžka hrobem

Votanovskij začal dostávat výhrůžky už před mnoha měsíci. „Jakmile jsem zveřejnil svůj první příspěvek o hrobech, začaly mi chodit výhrůžky. Bylo jich mnoho. Začal jsem je všechny schraňovat, ale bylo jich tolik, že jsem přestal... V lednu mi někdo zavolal a nabídl mi ‚místo na hřbitově‘,“ říká.

Poslední kapkou byl podle aktivisty minulý týden, kdy mu policista naznačil, že úřady mají už dost poznatků na to, aby proti němu zahájily trestní řízení. Uprchl proto do Arménie a plánuje požádat o politický azyl v Německu.

Na otázku, proč ruské úřady nechtějí, aby lidé jako on zveřejňovali informace o Wagnerově skupině ani o ruských obětech ve válce, Votanovskij odpovídá: „Pro náš stát jsou to děsivé statistiky. A Rusové prostě neznají skutečná čísla. Chtěl jsem lidem ukázat skutečný rozsah katastrofy... Kdyby se lidé dozvěděli skutečná čísla o ztrátách na bojišti, zbláznili by se.“

25. ledna 2023